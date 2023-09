L'attore Gabriel Guevara arrestato a Venezia dov'era atteso per un premio: è accusato di violenza sessuale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

L’attore spagnolo Gabriel Guevara è stato arrestato a Venezia dov’era atteso per la cerimonia di premiazione del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation. Su Guevara, 22 anni, pendeva un mandato di arresto internazionale per accuse di violenza sessuale.

Arrestato l’attore Guevara

L’arresto sarebbe scattato una volta che Guevara ha messo piede a Venezia, con la cerimonia di premiazione che lo doveva vedere protagonista che sarebbe dovuta andare in scena domenica 3 settembre al Lido. Ma il 22enne non è mai arrivato, perché fermato dalle forze dell’ordine.

Su di lui, rinomato per aver interpretato il ruolo di Cristian “Cris” Miralles Haro in “Skam Spagna” e di Nick Leister in “È colpa mia“, pendeva infatti un mandato di arresto internazionale emesso dalla Francia per accuse di violenza sessuale.

Fonte foto: IPA

Premio sospeso

A Venezia Guevara sarebbe stato premiato per il successo popolare ottenuto nelle sue interpretazione in “Skam Spagna” e “È colpa mia” e per una carriera ancora agli inizi, ma potenzialmente importante. Ma appresa la notizia dell’arresto, l’organizzazione del premio ha sospeso in via cautelativa qualsiasi riconoscimento.

All’ANSA il Filming Italy Best Movie Award ha fatto sapere di essere in attesa che venga accertata la natura dei fatti che riguardano il 22enne e “con la completa fiducia che la giustizia che farà il suo corso”

La replica della Mostra di Venezia

In un primo momento era trapelato che Guevara si trovasse a Venezia per presenziare alla Biennale di Venezia, notizia seccamente smentita anche da parte dell’organizzazione della Mostra.

In una nota, infatti, è stato fatto sapere che la presenza del 22enne a Venezia non era legata ad alcuna attività o produzione dell’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.