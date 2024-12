Michele Amenta il dietologo star di TikTok che pesa 150 chili: "Sono obeso per colpa di dolci e formaggi"

Un dietologo orgogliosamente sovrappeso in lotta contro gli haters che lo prendono in giro perché è “grasso”. Il dottor Michele Amenta, palermitano di 58 anni, pesa 150 chili (stimati) e spopola su TikTok con dei video provocatori che, ha spiegato il medico in un’intervista, pubblica con il “nobile” obiettivo di “gli occhi alla gente, turlupinata da stregoni che nessuno controlla”.

Il dietologo su TikTok

Il dietologo ha raccontato il suo lavoro e la notorietà sui social al Corriere della Sera, affermando di “pesare sui 150 chili”, ma di non saperlo con certezza perché, ha ammesso, “non salgo spesso sulla bilancia”.

Tutta colpa di “formaggi erborinati e i dolci”, di cui confessa essere goloso, e del lavoro a cui ha dedicato tutta la sua vita, che gli fa saltare i pasti: “Lo so, non è un’alimentazione sana. Pratico un digiuno intermittente involontario. Mangio solo la sera”.

Chi è Michele Amenta

Nell’intervista il dietologo ha affermato di essere stato “atletico e bello”, ma di essere diventato obeso per errori alimentari e cause “multifattoriali“.

Rivendicando la laurea in chirurgia, con specializzazioni in malattie invettive e parassitologia, oltre all’appartenenze a una dinastia di medici, il dottor Amenta sostiene di non aver bisogno di stare sui social, ma di esercitare la professione per amore verso “il mio prossimo”.

“Studio la nutrizione fin da prima della laurea. Chi mi sfotte con le parodie su TikTok è andato in cerca dei miei titoli ma ha scoperto che, ‘purtroppo’, sono dottore”.

Il successo sui social

Il medico ha raggiunto il successo sui social iniziando da video “provocatorio” da 16 milioni di visualizzazioni pubblicato su TikTok.

“Mi sono fatto inquadrare dal basso verso l’alto, per far risaltare le mie grazie patologiche. C’è chi ci mette la faccia, io la panza” ha affermato.

Secondo quanto sostenuto dal dottor Amenta, lo scopo è mettere in guardia i pazienti sui “farabutti” come “personal trainer senza laurea. Diplomati in scienze motorie” che prescrivono diete online.

I sui contenuti vengono però presi di mira dagli utenti anche per l’immagine contraddittoria che dà del suo lavoro, deridendolo per “essere un dietologo grasso. Per questi bulli lo strabico non può fare l’oculista e lo zoppo l’ortopedico. È body shaming, li denuncio“.