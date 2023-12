Interrogatori di Leonardo La Russa e dell'amico dj Tommaso Gilardoni: entrambi accusati di violenza sessuale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Al via gli interrogatori di Tommaso Gilardoni e Leonardo La Russa, indagati per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una ragazza. Oggi martedì 12 dicembre tocca a Gilardoni, nei prossimi giorni verrà sentito il figlio del presidente del Senato.

Tommaso Gilardoni davanti ai pm

Nella mattinata di martedì 12 dicembre si è presentato in Procura a Milano Tommaso Gilardoni, l’amico dj di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Come riporta il Corriere della Sera, il giovane è a Palazzo di Giustizia, accompagnato dal suo legale, per essere sentito dai pm che indagano sul caso della presunta violenza sessuale.

Il dj 24enne, originario del Comasco che vive e lavora a Londra, è accusato assieme a La Russa di una presunta violenza sessuale su una 22enne che sarebbe avvenuta a casa di Ignazio La Russa la notte fra il 18 e 19 maggio 2023.

Interrogatorio di Leonardo La Russa nei prossimi giorni

Anche Leonardo La Russa avrebbe dovuto presentarsi oggi in Procura ma l’interrogatorio è stato rinviato a data da destinarsi per problemi logistici, in quanto il figlio della seconda carica dello Stato non si trova in Italia in questo periodo. La Russa Jr. sarà sentito dai pm milanesi nei prossimi giorni.

Gli interrogatori serviranno anche per chiedere ai due giovani il consenso per la comparazione del profilo genetico con la traccia di Dna maschile isolata su alcuni dei reperti acquisiti dagli inquirenti. In caso di consenso negato gli accertamenti sul Dna potrebbero essere disposti con prelievo coattivo.

Fonte foto: ANSA Leonardo Apache è il terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa

Gli interrogatori dei due indagati sono uno dei passaggi finali dell’inchiesta, che potrebbe a breve approdare alla richiesta di rinvio a giudizio.

Nelle scorse settimane i pm hanno ascoltato numerosi testimoni per cercare di chiarire cosa sia successo la notte della presunta violenza sessuale.

Le indagini per violenza sessuale

I due giovani sono indagati per la presunta violenza sessuale su una ragazza di 22 anni avvenuta a casa di Ignazio La Russa a Milano la notte fra il 18 e 19 maggio scorso. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dalla giovane, ex compagna di liceo del terzogenito del presidente del Senato.

Stando al racconto della 22enne, lei e Leonardo La Russa si erano rivisti dopo tanto tempo nella serata del 18 maggio alla discoteca Apophis, dove Gilardoni aveva anche suonato come dj.

La giovane sarebbe piombata in uno stato confusionale dopo aver bevuto un drink offerto dall’ex compagno di scuola, per poi risvegliarsi nuda nel letto di lui senza ricordare nulla. Alla richiesta di spiegazioni, La Russa avrebbe ammesso di aver avuto rapporti sessuali e che lo stesso era accaduto con un suo amico ospite in casa, Gilardoni.

Leonardo Apache La Russa si è sempre difeso respingendo le accuse e parlando di rapporti consenzienti.