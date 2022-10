Incidente stradale a Eboli, un giovane di 26 anni in prognosi riservata: una prima ricostruzione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Gravissimo incidente a Eboli, dove un giovane si è schiantato contro un albero e ha riportato ferite profonde. Per questo è stato portato all’ospedale con prognosi riservata.

Incidente a Eboli, giovane in gravi condizioni

Le dinamiche sono ancora da accertare. Un ragazzo di Eboli, 26 anni, stava percorrendo via Della Piana a bordo della sua Toyota Rav 4 quando si è schiantato contro un albero. Non è chiaro se il ragazzo sia stato distratto da qualcosa, abbia accusato un malore o se si sia trattato di un’avaria dell’auto.

Dopo l’urto, il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Il ragazzo, quando è entrato nel nosocomio, era in stato comatoso come scrive ‘SudTV’.

Fonte foto: TuttoCittà Eboli, un 26enne è prognosi riservata dopo essersi schiantato contro un albero

Le indagini

Le dinamiche dell’incidente sono ancora tutte da chiarire, per questo sono in corso le indagini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli sotto la guida del capitano Emanuele Tanzilli.

Per il momento non si hanno notizie sulle condizioni di salute del ragazzo, le notizie riportate dalle testate locali sono ancora frammentarie e incomplete

Un altro incidente in Sardegna

Sempre oggi, giovedì 27 ottobre, in Sardegna si è consumata una tragedia in cui un 34enne ha perso la vita.

L’uomo, a bordo della sua moto, si è schiantato con un fuoristrada nei pressi di Sindia, provincia di Nuoro, sul quale viaggiavano alcuni turisti.

Il 34enne è morto sul colpo.