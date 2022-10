Incidente mortale a Sindia: scontro auto-moto sulla statale 129 Trasversale Sarda, perde la vita un 34enne

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Un tragico incidente avvenuto nei pressi di Sindia, nel Nuorese, durante la mattina di oggi, giovedì 27 ottobre, ha provocato l’ennesima vittima della strada. In un primo momento è trapelato che a perdere la vita lungo la statale 129 bis Trasversale Sarda fosse stato un 18enne. Successivamente è poi emerso che in realtà a morire è stato un uomo di 34 anni. Fatale lo scontro tra la sua moto e un fuoristrada.

Sindia, scontro mortale tra moto e fuoristrada

L’incidente mortale lungo la Trasversale Sarda si è verificato intorno a mezzogiorno in direzione Bosa. Il motociclista, in sella a una Honda, mentre attraversava il rettilineo vicino a Sindia si è schiantato per cause ancora in fase di accertamento contro un fuoristrada con a bordo alcuni turisti.

Secondo le indiscrezioni lo scontro tra i due veicoli sarebbe stato frontale e particolarmente violento. Come riportato dal quotidiano ‘L’Unione Sarda’, la vittima era nata a Ghilarza e viveva ad Ardauli, in provincia di Oristano.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il tragico incidente è avvenuto nei pressi del comune di Sindia, lungo la strada statale 129 bis Trasversale Sarda

Soccorsi inutili: 34enne morto sul colpo

Sul posto è immediatamente accorso il personale sanitario del 118, ma l’intervento è stato vano. Decollato dalla base di Alghero anche un elisoccorso.

I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro, che è morto sul colpo. I turisti a bordo del fuoristrada in seguito allo scontro sono invece rimasti feriti, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

La dinamica della tragedia non è ancora chiara. I carabinieri della compagnia di Macomer stanno indagando per ricostruire esattamente quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, non è escluso che alla base del violento scontro tra i due veicoli possa esserci stato un sorpasso azzardato.

Dopo i rilievi del caso, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Macomer per la rimozione della moto e del fuoristrada.