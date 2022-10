Incidente a Velletri, scontro tra un'ambulanza e un furgone della polizia penitenziaria: un morto

Tragedia a Velletri, dove un’ambulanza e un furgone della polizia penitenziaria si sono scontrati nella zona dei Pratoni del Vivaro. Nell’incidente è rimasto coinvolto un motociclista che ha perso la vita.

Incidente a Velletri, cos’è successo

L’incidente ha avuto luogo alle 16 di sabato 22 ottobre.

Un’ambulanza della cooperativa dializzati di Ardea stava arrivando da via dei Laghi in direzione di via Pratoni del Vivaro verso la Tuscolana per andare a prendere un paziente da trasportare all’ospedale.

Velletri, un’ambulanza si è ribaltata scontrandosi con un furgone della polizia penitenziaria e una Ducati, morto il motociclista

A bordo del mezzo c’erano un’infermiera e l’autista. L’ambulanza ha poi dovuto inchiodare per evitare un veicolo che proveniva dal senso opposto, ma l’autista ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato nella corsia opposta per poi finire su due ruote.

In quel momento stava transitando un Transit con a bordo quattro agenti della polizia penitenziaria di ritorno dal trasporto di un detenuto a Pescara.

Il tragico epilogo si è verificato con l’arrivo di una Ducati Monster che transitava dietro il furgone della polizia penitenziaria. A bordo c’era un 44enne di Rocca di Papa che ha centrato l’ambulanza ed è stato sbalzato a 30 metri di distanza.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute alcune ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco di Velletri e i carabinieri di Velletri e di Ariccia.

Per salvare il motociclista è intervenuto anche l’elisoccorso, oltre alla presenza dei sanitari del 118. I tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: il 44enne è deceduto poco dopo.

Dall’incidente sono rimasti feriti i conducenti dell’ambulanza e del Transit della polizia penitenziaria, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Il corpo del motociclista a disposizione della Procura di Velletri

Come scrive ‘Il Mamilio’, dopo l’incidente i mezzi coinvolti sono stati rimossi dal Deposito Giudiziario Salvatori di Velletri, mentre il corpo del centauro è stato trasportato al Policlinico Tor Vergata dove verrà sottoposto all’esame autoptico su disposizione della Procura di Velletri.

