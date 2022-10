Dervio, in auto in contromano in galleria: scontro con un'altra vettura, morte due donne

Un frontale tra due auto, lungo la Superstrada 36 che collega Milano alla Valtellina, ha provocato due morti. A perdere la vita sono state due donne di 56 e 27 anni, madre e figlia, che si trovavano a bordo di una delle due auto che, per cause ancora da accertare, stava viaggiando contromano nella galleria Dervio lungo la carreggiata nord dopo lo svincolo di Bellano. Un uomo, che si trovava nell’altra auto, è stato trasportato in ospedale in stato di choc.

Incidente in galleria, il dramma

Il tragico incidente lungo la Superstrada 36 è avvenuto mercoledì 19 ottobre, nel tardo pomeriggio. Il frontale tra le due auto è avvenuto all’interno della Galleria Dervio, dopo lo svincolo di Bellano, tra un’Audi A6 e una Dacia.

Le vittime, madre e figlia di 56 e 27 anni, erano a bordo della Dacia che ha imboccato contromano il tratto stradale e alla guida, secondo i primi rilievi, c’era la più giovane delle due. L’impatto è stato terribile, con la Dacia scaraventata contro la parete della galleria ridotta ad un ammasso di lamiere.

Contromano in galleria, le ipotesi

Secondo le prime ipotesi degli agenti della Polstrada intervenuti sul luogo dell’incidente, mamma e figlia potrebbero aver imboccato contromano la statale entrando dallo svincolo di Dervio.

Ma l’ipotesi più credibile, che dovrà trovare conferma dalle immagini delle telecamere, è che improvvisamente abbiano fatto inversione nella galleria, per tornare indietro. Lo scontro è stato fatale e le due sono morte sul colpo.