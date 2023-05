Incidente mortale tra cicloturista francese e camion a Rimini: 70enne muore sotto gli occhi del marito

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una donna di 70 anni di origine francese ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 8 maggio 2023 sulla trasversale Marecchia, all’altezza di via Arpino, tra Santarcangelo e Rimini. La donna, secondo quanto emerge, sarebbe stata travolta da un camion mentre era in bici con un gruppo di turisti partiti da Cesenatico.

Morta cicloturista francese

L’incidente mortale è avvenuto attorno alle 14 di lunedì 8 maggio 2023 nella zona del comune di Sant’Ermete, nel Riminese. Secondo quanto riferito dalle testate locali la donna, 70enne francese in visita nella zona romagnola, sarebbe stata travolta da un tir.

Lo scontro, registratosi poco dopo le 14.30, sarebbe avvenuto in un tratto di strada in salita. Il gruppo di cicloturisti avrebbe affrontato una curva a “esse” e la vittima si trovava nella parte più esterna. Al termine della curva l’impatto che non ha lasciato scampo alla donna.

I soccorsi, donna muore davanti al marito

Immediata è stata la chiamata al 118, con i sanitari giunti celermente sul posto. Nonostante l’intervento tempestivo, però, per la donna non c’era più nulla da fare.

Sotto choc gli amici e i turisti presenti, tra loro anche il marito che ha assistito pietrificato alla morte della moglie. La strada in cui è avvenuto l’incidente mortale è stata quindi chiusa al traffico dalle pattuglie della polizia locale di Valmarecchia che hanno avviato i rilievi del caso per cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le ipotesi sull’incidente

Da chiarire, ovviamente, la posizione del conducente del mezzo pesante e cosa sia successo. Diverse, infatti, le ipotesi sul tavolo degli inquirenti.

Cercando di far luce sull’incidente, infatti, non si esclude che il camion possa aver sbandato a causa di un malore del conducente oppure che lo stesso non si sia reso conto della presenza della donna sulla strada. Non è esclusa neanche la possibilità che la 70enne abbia imboccato la curva troppo larga e che sia finita per invadere la corsia opposta senza che il camion sia riuscito ad evitarla una volta trovata sulla propria strada. Spetterà dunque alla polizia locale giungere all’esatta dinamica dell’incidente avvenuto nel Riminese.