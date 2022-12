Incidente a Marzabotto, un morto e 4 feriti sulla statale Porrettana: traffico in tilt

Un uomo ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 64 “Porrettana”, in territorio Marzabotto, provincia di Bologna, che ha provocato lunghe code e rallentamenti da questo pomeriggio. Lo scontro che ha coinvolto tre automobili e un carro attrezzi ha provocato anche quattro feriti. Lo riporta il Resto del Carlino.

L’incidente

Nell’impatto ha perso la vita un 85enne, mentre le altre quattro persone ferite sono state soccorse dai sanitari del 118 arrivati sul posto, in codici di media e bassa gravità. Non sarebbero in pericolo di vita.

Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato all’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà Il comune di Marzabotto sulla statale “Porrettana” dove è avvenuto l’incidente

Traffico in tilt

Stando alle informazioni riportate dalla stampa locale, in seguito all’incidente il traffico è stato prima bloccato in entrambe le direzioni al km 65,500 in località Pian di Venola, per poi essere temporaneamente ridotto ad una sola corsia.

Oltre al personale sanitario a bordo dei mezzi di soccorso, sul luogo dell’incidente sono intervenuti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare completamente la viabilità del tratto nel più breve tempo possibile.