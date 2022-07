Incidente in parapendio per Vic di Radio Deejay: "La vela si è chiusa a 5 metri da terra, sono tanto rotto"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Brutto incidente in parapendio per Vittorio Lelii, meglio noto come Vic, conduttore di Radio Deejay. Il famoso speaker negli ultimi giorni si è assentato dalla conduzione del programma che tiene insieme a Marisa Passera a causa di un grave infortunio di cui è rimasto vittima durante l’ultima uscita in parapendio.

L’incidente di Vic di Radio Deejay

A raccontare sui social cos’è accaduto ci ha pensato lo stesso conduttore radiofonico, che pubblicando su Instagram la foto dal letto di ospedale ha ricostruito l’esatta dinamica dell’incidente in parapendio: “Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me”.

“Avrei preferito una vacanza, che so, a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente” ha scherzato Lelii.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittorio Lelii (@vicdeejay)

Cosa si è fatto Vic

Vittorio Lelii, sempre su Instagram, ha aggiornato tutti sulle proprie condizioni di salute: “Sono tanto rotto, ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po’ di più ma tutto procede bene, in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore”.

“Sono stato travolto da un’ondata d’amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l’avrei retta). Ve lo dico subito, se non vi rispondo è perché faccio un po’ fatica” ha proseguito il conduttore.

Come cambia il programma su Deejay

Diversi ascoltatori da qualche giorno si stavano chiedendo che fine avesse fatto Vic, che in coppia fissa con Marisa Passera rallegra l’ora di pranzo della radio di via Massena. L’incidente è infatti avvenuto domenica e da lunedì al microfono di “Vic e Marisa” Lelii non ha preso posto.

A sostituirlo, fino a data da destinarsi, c’è Federico Russo, altro speaker conosciutissimo di Radio Deejay che va in onda con Summer Camp insieme a Francesco Quarna e Nikki. Per Russo c’è qualche straordinario da fare, ma sempre col sorriso facendo diventare il programma con Marisa Passera un “Fede e Marisa”. Russo, su Instagram, ha scherzato con Vic: “Ricordati il lato positivo della faccenda: me la sto sorbendo io lei. Anche tutto rotto sei più in forma di me“.