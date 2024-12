La sfilata dei cani a Milano, passerella sui tetti della città a 40 metri di altezza: il video

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una sfilata a 40 metri di altezza prima di Natale. Il video dell’evento organizzato nel cuore di Milano, in una location “sospesa” con vista panoramica sul Duomo e sullo skyline della città, ha visto protagonisti alcuni cani, impegnati a zompettare sul “tetto” in vetro e ferro battuto della Galleria Vittorio Emanuele II. Il tutto pensato dall’agenzia Only For Pet Lovers: “Abbiamo deciso di portare i cani sopra i tetti di Milano per la prima volta (…). Loro fanno parte della nostra famiglia, sono la nostra famiglia (…). In questo evento esclusivo abbiamo fatto sfilare cagnolini meravigliosi, tutti i prodotti sono stati disegnati per loro”.