Incendio sulla bisarca a Fabbro vicino Terni col conducente dentro: stava dormendo, auto divorate dalle fiamme

Grave incendio a Fabbro, in provincia di Terni. Un rogo divampato in un’area di sosta notturna vicino al casello autostradale della località umbra ha coinvolto una bisarca parcheggiata. L’autista del mezzo, un 54enne di origini campane, che stava dormendo all’interno del suo camion, è stato improvvisamente svegliato dalle fiamme e dal fumo.

L’incendio al casello autostradale

Per spegnere il rogo che ha devastato un autoarticolato bisarca con 7 autovetture, divampato all’alba di venerdì 16 febbraio, è intervenuta la squadra del distaccamento di Orvieto dei Vigili del fuoco.

La chiamata agli operatori è arrivata alle 4.40 del mattino.

Autista svegliato dalle fiamme

Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco la bisarca, parcheggiata in un’area per la sosta notturna posta nelle vicinanze esterne del casello autostradale dell’A1, era ferma con il conducente all’interno intento a riposare.

L’autista, un campano 55enne, si è accorto del fumo in cabina di guida. Viste le fiamme, ha subito tentato di spegnere il rogo, ma le sue azioni si sono verificate vane.

Le operazioni, riferiscono sempre i Vigili del fuoco, sono state complesse in quanto le fiamme all’arrivo degli operatori avevano già avvolto le autovetture trasportate.

L’autoarticolato bisarca è stato completamente distrutto dall’incendio divampato a Fabbro, in provincia di Terni

Danni ingenti: ferito il conducente del mezzo

Ingenti i danni all’autoarticolato: nel devastante rogo, infatti, sono andati completamenti distrutti il mezzo e 5 delle 7 autovetture che trasportava.

Ferito anche il conducente, che fortunatamente è riuscito a salvarsi. Il conducente ha infatti riportato, durate le fasi di spegnimento alcune ustioni alle mani ed una intossicazione da fumo e pertanto è stato affidato alle cure del personale sanitario intervenuto.

I vigili del fuoco della squadra del distaccamento di Orvieto, spente le fiamme, hanno avviato le operazioni di bonifica dell’area interessata dall’evento.

