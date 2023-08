Incendio in una tipografia di Volla, a Napoli: densa colonna di fumo visibile per chilometri, nessun ferito

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Sono state ore di apprensione nella città di Napoli, a causa di una tipografia andata a fuoco nel pomeriggio di oggi, martedì 8 agosto 2023. Nessun ferito, fortunatamente, ma anche dalle immagini diffuse dalle autorità è evidente che la nube di fumo ha fatto temere per una situazione ben più tragica.

Le fiamme hanno invaso la tipografia Russo Group

Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’incendio è divampato in via Rossi a Volla, comune italiano di circa 30.000 abitanti facente parte della città metropolitana di Napoli, in Campania.

Qui ha sede la tipografia Russo Group, teatro del disastro che i vigili del fuoco hanno faticato parecchio a contenere. Viene riferito che per cause ancora da accertare, le fiamme hanno invaso la struttura per parecchie ore.

Sul posto sono arrivati, oltre ai pompieri, anche i militari della stazione dei carabinieri di Torre del Greco. Starà a loro adesso indagare: non si esclude infatti che la natura dell’incendio possa essere accidentale e non quindi causata da un preciso intento criminale.

La nube di fumo nero è stata visibile per chilometri

La buona notizia è che, a quanto pare, nell’incendio alla tipografia di Volla non ci sono state vittime e neppure feriti. Durante quelle ore, sono arrivate ai numeri di emergenza numerose chiamate soprattutto a causa della nube nera.

Le fiamme nella tipografia hanno infatti fatto alzare in cielo una colonna di fumo visibile per chilometri, non solo a Napoli ma anche dalle limitrofe province. Viene riportato che i residenti sono stati costretti a tenere chiuse le finestre fino alla fine dell’emergenza.

La colonna di fumo nell’immagine diffusa dai Carabinieri di Napoli

L’Italia flagellata dagli incendi (anche dolosi)

Notizie di questo tipo si stanno moltiplicando negli ultimi giorni. Da un lato ci sono i vasti incendi che stanno mettendo in ginocchio territori come la Sardegna o la costa ionica, dall’altro incidenti più locali come quello avvenuto a Druento, provincia di Torino.

Nella giornata di ieri, infatti, è emerso che una scuola locale è stata data alle fiamme: si sospetta la natura dolosa del fatto e anche se le fiamme sono state spente, i pericoli per il vicinato forse non sono finiti.

I tecnici dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) hanno infatti raccolto campioni d’aria per verificare l’eventuale presenza di amianto, materiale in passato usato nell’edilizia ma altamente cancerogeno quando le sue fibre finiscono nei polmoni.