Incendio doloso nella notte in una scuola a Druento, in provincia di Torino: l'edificio era dismesso da tempo

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Scuola a fuoco in provincia di Torino. Nella notte a Druento un edificio dismesso è stato dato alle fiamme. Sospetto su alcuni adolescenti visti in zona, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme.

L’incendio nella notte

Attorno alle 3:30 della notte di lunedì 7 agosto l’edificio dismesso di una scuola elementare a Druento, in provincia di Torino, in via Manzoni, ha preso fuoco.

Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dalle persone svegliate dall’incendio. Le squadre hanno lavorato fino all’alba per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo distruggesse completamente l’edificio.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incendio è stato quindi in buona parte domato prima che sorgesse il sole. Le fiamme sono ora sotto controllo, l’intervento rapido dei pompieri ha impedito che si propagassero ad altri edifici vicini.

Le cause e i sospetti

La scuola elementare di Druento era ormai dismessa da anni, di conseguenza è difficile che l’incendio sia stato spontaneo. Gli impianti erano disattivati per cui gli investigatori possono escludere un corto circuito.

Più probabile invece la pista dolosa. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano La Stampa infatti, alcuni testimoni avrebbero visto un gruppo di adolescenti aggirarsi in zona poco prima del rogo.

La compagnia si sarebbe allontanata appena le fiamme sono divampate. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dei possibili responsabili dell’incendio.

I pericoli per la salute e il PNRR

Anche se le fiamme divampate questa notte nelle ex scuole elementari di Druento sono ormai spente, i pericoli per il vicinato potrebbero non essere finiti.

I tecnici dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) stanno infatti raccogliendo campioni d’aria. Il sospetto è che possano essere andate a fuoco alcune parti dell’edificio in fibro-cemento contenenti amianto, materiale in passato usato nell’edilizia ma altamente cancerogeno quando le sue fibre finiscono nei polmoni.

Il sindaco di Druento Carlo Vietti ha espresso rammarico per l’accaduto, perché le vecchie scuole erano al centro di un piano di riqualificazione finanziato con i fondi europei del PNRR: ” Ora saremo costretti a gestire le operazioni in maniera differente” ha commentato il primo cittadino.