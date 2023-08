Incendio tra Villapiana e Sibari, in provincia di Cosenza: le fiamme arrivano vicino al villaggio turistico

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Continuano le segnalazioni di vasti incendi sul territorio italiano. Oltre alla Sardegna, le fiamme ora stanno interessando anche la costa ionica e la provincia di Cosenza. Nelle ultime ore un rogo sta mettendo a rischio le persone di un villaggio turistico.

Fiamme nel cosentino: distrutti due capannoni

Stando a quanto riportato da fonti locali come Cosenza Channel, l’incendio è divampato attorno alle 14.30 di oggi, lunedì 7 agosto 2023. La zona interessata è quella compresa tra Villapiana e Sibari, frazione del comune di Cassano all’Ionio in Calabria.

Le fiamme hanno invaso la strada, a quanto pare causando disagi alla circolazione in entrambe le direzioni. Ad avere la peggio per ora sarebbero stati due capannoni che erano in attesa di essere demoliti e ora distrutti dal rogo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona interessata dall’incendio, in Calabria

L’incendio è arrivato ad un villaggio turistico

Le fonti locali riferiscono che l’incendio ha raggiunto anche un villaggio turistico della zona, alimentato dal forte vento. La struttura avrebbe riportato seri danni e i vigili del fuoco faticato non poco per spegnere tutto.

A Villapiana, inoltre, le fiamme avrebbero raggiunto una palma e anche per questo le autorità avrebbero disposto l’evacuazione di una parte di un villaggio residenziale vicino alla stazione ferroviaria del comune cosentino.

In questa zona, secondo LaCNews24, sarebbe anche scoppiata una bombola di gas per cause da accertare: nell’esplosione sarebbero state distrutte due auto parcheggiate. Diverse persone girerebbero per strada con mascherine, per colpa dell’aria resa irrespirabile dalla cenere.

I roghi in Sardegna sono di origine dolosa

Nel frattempo, ai disagi e alla paura in Sardegna si aggiunge lo sconforto per una scoperta fatta dagli agenti della Forestale. Le autorità hanno infatti appurato che gli incendi che hanno interessato l’isola nella giornata di ieri sono di natura dolosa.

Sia nel nuorese che nella parte meridionale dell’isola, infatti, sono stati trovati degli inneschi. È scattata la caccia ai possibili colpevoli, che con il loro operato avrebbero messo a rischio al vita di centinaia di persone.

Sono andati in fumo diversi ettari di campagna e per spegnere gli incendi le autorità hanno dovuto lavorare duramente tutto il giorno, con l’ausilio di diversi elicotteri e canadair.