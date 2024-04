Incendio in un'azienda metalmeccanica di Saronno in via Basilico, fiamme in un capannone: operai in fuga

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Momenti di paura nella mattina di martedì 30 aprile 2024 a Saronno, in provincia di Varese, dove un incendio si è sviluppato all’interno di un’azienda di metalmeccanica. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti, con gli operai che si sono messi in salvo.

Incendio in un’azienda di Saronno

Le fiamme sono divampate all’interno di una ditta di metalmeccanica in via Basilico, traversa di via Gorizia, a Saronno a ridosso del confine con Caronno Pertusella e vicino al corso del torrente Lura. L’allarme è stato lanciato attorno alle 9.30.

La colonna di fumo, ben visibile a diversi chilometri di distanza, proviene dal capannone dell’azienda che è stata interessata dall’incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con quattro autopompe, due autobotti, un autoscala e alcuni automezzi di supporto. Intervenuta la Polizia Locale e anche un’ambulanza.

Salvi tutti gli operai

Al momento tutti i lavoratori sono usciti dal capannone e si sono messi in salvo.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dal fumo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di Saronno, in provincia di Varese

Le cause dell’incendio

Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato al rogo, con le indagini che verranno avviate una volta che le fiamme saranno domate. Da capire, dunque, l’innesco.

Ma da una prima ricostruzione pare che a causare l’incendio sia stato proprio il lavoro degli operai.

Le fiamme, secondo quanto si apprende, sarebbero partite mentre alcuni lavoratori stavano saldando.

Una scintilla, dunque, potrebbe aver provocato il rogo.