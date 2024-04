Fiamme nell'hotel Marina Uno di Lignano Sabbiadoro, incendio in struttura 4 stelle: persone sul tetto

L’inferno. Lunedì 29 aprile, intorno alle ore 13, un incendio ha interessato l’hotel Marina Uno, struttura 4 stelle di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Le fiamme avrebbero divorato il ristorante in legno, facendo alzare nel cielo una nube nera impressionante, visibile per chilometri. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Almeno tre persone sarebbero salite sul tetto, in attesa dell’elisoccorso.

Colonna di fumo nero visibile dall’autostrada

Secondo Nordest 24, sembra che a bruciare sia il retro del ristorante Newport, che farebbe parte dell’hotel Marina Uno di Riviera.

La colonna di fumo nero sarebbe visibile da chilometri di distanza, addirittura dall’autostrada A4.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo in cui è avvenuto l’incendio, a Lignano Sabbiadoro, provincia di Udine

L’albergo era chiuso

Secondo quanto riferito da Il Friuli, l’albergo (ristorante compreso) era chiuso da anni.

Da capire quindi chi sarebbero le tre persone salite sul tetto, secondo Il Gazzettino, in attesa dell’elicottero per scampare all’incendio.

Potrebbe trattarsi di persone che avrebbero provato a domare le fiamme, ma invano.

Due intossicati in ospedale

Nordest 24 aggiunge che due persone sarebbero state portate all’ospedale di Latisana, dopo un’intossicazione dovuta presumibilmente al fumo inalato.