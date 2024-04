Incendio in un'azienda di rifiuti a Fombio vicino Lodi, si alza un colonna di fumo nero: interviene il sindaco

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un’azienda di rifiuti a Fombio, vicino Lodi, è stata colpita da un incendio. Una densa colonna di fumo nero è visibile anche da Piacenza. A prendere fuoco, secondo le prime indiscrezioni, sarebbero alcune balle di materie plastiche ma questo dettaglio è stato smentito. Le cause del rogo sono ancora da chiarire, nel frattempo il sindaco Davide Passerini ha consigliato ai suoi cittadini di tenere le finestre chiuse per non respirare l’aria resa tossica dalle fiamme.

Incendio a Fombio

L’incendio è scoppiato intorno alle ore 18 in via Volta, a Fombio (Lodi), dove si trova un impianto di selezione dei rifiuti, A2A Recycling. A dare comunicazione del rogo è il sindaco Davide Passerini, che alla redazione de ‘Il Giorno’ ha riferito che l’incendio “si è sviluppato solo all’esterno, nel piazzale, senza coinvolgere capannone, macchinari, case, aziende vicine o persone”.

Come riporta la stampa locale, sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e alla protezione civile, oltre agli uomini dell’Arpa.

‘Il Giorno’ aggiunge che la densa colonna di fumo nero sarebbe visibile fino a 40 km di distanza, specialmente a Brembio, Borghetto Lodigiano e Sant’Angelo Lodigiano, ma l’entità del danno non sarebbe tale da compromettere la viabilità lungo la via Emilia e il tratto dell’autostrada A1 più prossimo all’area interessata.

Come riferisce il primo cittadino, il rogo non avrebbe coinvolto abitazioni né persone, tanto meno l’interno dell’azienda. I vigili del fuoco si sono subito messi all’opera con gli auto protettori minando l’incendio su più punti.

L’avvertimento del sindaco

Come già detto, sulla sua pagina Facebook il sindaco Davide Passerini ha invitato la cittadinanza a “tenere le finestre di casa chiuse nelle prossime ore fino al definitivo spegnimento”, almeno “in via precauzionale”.

Alla stampa locale, inoltre, Passerini ha riferito che “c’è una giornata ventosa e il vento sta portando e disperdendo la colonna di fumo nella direzione opposta al centro abitato”.

Aggiornamento: incendio quasi del tutto domato

Sempre il sindaco di Fombio Davide Passerini, in un secondo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha aggiornato i cittadini con buone notizie.

“L’incendio è ormai quasi domato. Il fuoco ha interessato principalmente rotoballe, non materiale tossico“, scrive il primo cittadino che chiarisce quanto pubblicato da alcune testate che parlavano, in prima battuta, di roghi di materiale plastico: “Alcune notizie andrebbero ridimensionate”.

Una situazione ben diversa, dunque, da quanto accaduto a Roma in via Collatina, con le fiamme divampate in una discarica a cielo aperto.