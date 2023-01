Incendio a Milano, donna intossicata nel suo appartamento muore in ospedale: indagini sulle cause del rogo

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

L’incendio è divampato al secondo piano di un appartamento in via Val Daone, nella periferia nord di Milano. Una donna di 79 anni, intossicata dal fumo e apparsa subito in condizioni critiche, è morta poco dopo essere arrivata al pronto soccorso.

L’incendio in via Val Daone

Le fiamme si sono propagate dal secondo piano di una piccola palazzina di tre piani, in un appartamento di via Val Daone 1, alla periferia Nord di Milano, in zona Prato Centenaro.

In poco tempo il fuoco ha coperto l’intero piano, per motivi ancora da accertare. Non erano ancora le 9 di sera di lunedì 16 gennaio, e a stretto giro sul posto sono i soccorritori del 118, con due ambulanze e un’automedica, e un mezzo dei vigili del fuoco.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona di Milano nella quale è divampato l’incendio, non distante dall’ospedale Niguarda

I pompieri hanno subito provato a domare il rogo, e appena c’è stata la possibilità i medici sono entrati nell’appartamento da dove è divampato l’incendio, dove hanno trovato l’anziana proprietaria di casa.

La corsa in ospedale

La proprietaria di casa, una donna italiana di 79 anni, è stata ritrovata già in stato di arresto cardiaco. È stata prontamente caricata sul mezzo di soccorso e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale Niguarda.

Purtroppo per lei i medici non sono riusciti a fare nulla. La donna è morta poco dopo essere arrivata al nosocomio, con molta probabilità a causa di un’intossicazione da fumo.

Le fiamme che avvolgevano la palazzina di via Val Daone sono poi state domate dai pompieri, e al momento non sembra ci siano altri feriti.

Due incendi in poche ore

L’incendio alla palazzina di via Val Daone, avvenuto per cause ancora tutte da accertare, ha preceduto di poche ora un secondo incendio, avvenuto sempre nel capoluogo lombardo.

Le fiamme hanno attaccato anche un edificio storico del centro città, in via Manzoni 45, in zona Navigli. Un edificio originario della fine del XIX secolo, nel quale sarebbero presenti sia appartamenti privati che uffici.

In questo caso però l’edificio, nel quale si trovavano poche persone, è stato tempestivamente evacuato e, fortunatamente, non ci sarebbero feriti né intossicati.