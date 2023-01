Nuoro, 74enne muore in un incendio: la moglie non era in casa. Tutte le ipotesi degli inquirenti

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Tragedia all’alba. Un 74enne è morto in un incendio scoppiato nel suo appartamento, nel centro di Nuoro. L’allarme è scattato intorno alle 6 di mercoledì 11 gennaio, ma i vigili del fuoco non sono riusciti a salvare l’anziano, che viveva con la moglie. La donna non era in casa. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause del rogo.

La dinamica

L’allarme relativo all’incendio che ha colpito un appartamento in via Peppino Catte, nel centro di Nuoro, è stato lanciato intorno alle 6 del mattino da alcuni poliziotti.

Pochi minuti dopo tre squadre dei vigili del fuoco formate da 20 unità, grazie a un’autobotte, hanno iniziato a spegnere le fiamme per poter entrare in casa.

L'incendio è avvenuto in via Peppino Catte, nel centro di Nuoro

Una volta dentro, i soccorritori non hanno potuto far altro che rinvenire il corpo dell’anziano, ormai senza vita.

La moglie

G.C., 74 anni, viveva con la moglie: la donna non era in casa al momento dell’incendio.

Le cause dell’incendio

Il palazzo è stato sgomberato dalla polizia: secondo una prima ricostruzione, le cause del rogo sarebbero di natura accidentale.

Le due ipotesi principali si rifarebbero a un corto circuito o al malfunzionamento di una stufa.

Un sopralluogo più preciso verrà fatto dopo le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco.

A poco a poco, gli altri residenti sono rientrati nelle rispettive abitazioni.