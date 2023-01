Incendio a Milano, fiamme in pieno centro: rogo sul tetto, evacuato un palazzo storico in via Manzoni

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Milano brucia. Fiamme in pieno centro, a causa di un incendio che è scoppiato all’alba di martedì 17 gennaio in un palazzo storico di via Manzoni. Lo stabile, di fine ‘800, è stato evacuato. Al momento non si registrano intossicati o feriti.

La dinamica

L’incendio è scoppiato poco dopo le 5 del mattino in un palazzo di via Manzoni 45 e hanno coinvolto l’ultimo piano dell’edificio, che si trova quasi all’angolo con piazza Cavour.

L’incendio ha interessato anche una parte del tetto del palazzo a fianco, in via Manzoni 43.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona in cui è scoppiato l’incendio, in via Manzoni, a Milano

Le fiamme sono state spente qualche ora dopo.

Al momento, si indaga sulle cause.

I soccorsi

Il 118 ha riferito che non ci sono stati feriti o intossicati e che le ambulanze sono giunte sul posto in prevenzione.

La polizia ha provveduto a far evacuare le quattro persone che, al momento dell’incendio, si trovavano nell’edificio.

Salva la casa d’aste

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, citati dall’Ansa, le fiamme avrebbero riguardato la porzione di tetto di un appartamento disposto internamente su 5 livelli, mentre non avrebbe coinvolto la casa d’aste che si trova nello stabile, e che gestisce la compravendita di opere d’arte, importanti oggetti d’antiquariato e un circolo prestigioso.