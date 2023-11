Incendio fuori dall'ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo, colonna di fumo nero: come stanno i pazienti

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Incendio all’esterno dell’ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo. Un’alta colonna di fumo si è alzata dal cortile. Secondo le prime informazioni l’origine delle fiamme è la centrale termica adiacente alla struttura. Erano in corso dei lavori quando gli operai si sono ritrovati a fronteggiare l’incendio prima dell’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco. Paura tra i pazienti della struttura ospedaliera.

Incendio a Teramo

Grande spavento per i cittadini e soprattutto per i pazienti dell’ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo. Ad allarmarli una alta colonna di fumo, ben visibile anche da chilometri di distanza e l’odore di bruciato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il direttore generale Maurizio Di Giosia che ha spiegato l’accaduto. È in corso un incendio. Sembra che sia stata un’azione condotta da alcuni operai a far scaturire le fiamme: “Stavano montando un vaporizzatore e improvvisamente ha preso fuoco”, ha spiegato Di Giosia.

Le dinamiche

L’incendio all’ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo sembra essere scoppiato a partire dalla centrale termica adiacente. Lo ha confermato anche il diretto generale Maurizio Di Gioia, che in merito ha risposto ad alcune domande.

Il direttore ha infatti spiegato che erano in corso dei lavori all’impianto termico. Al momento dell’istallazione di un vaporizzatore, alcune scintille (scaturite da una mola) hanno provocato l’incendio della plastica e il rogo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno domato le fiamme.

I pazienti al sicuro

Il primo pensiero è stato per i pazienti ricoverati nella struttura ospedaliera. L’alta colonna di fumo, visibile anche a grande distanza, ha preoccupato la popolazione, ma i primi coinvolti rischiavano di essere proprio i pazienti dell’ospedale Giuseppe Mazzini.

È stato il direttore generale Di Giosia, rispondendo ad alcune domande, ha eliminare la paura per le condizioni di salute. Secondo quanto riferito dal direttore infatti “non ci saranno disagi per l’ospedale e per i pazienti ricoverati”.