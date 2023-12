Incendio a Torino in corso San Maurizio vicino alla Mole, fiamme in un appartamento per colpa di una candela

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Attimi di paura in corso San Maurizio, in pieno centro a Torino, per un incendio divampato nella serata di giovedì 14 dicembre 2023. A due passi dalla Mole Antonelliana, infatti, è stato necessario evacuare i residenti per le fiamme che hanno interessato il settimo piano di un palazzo.

Incendio in pieno centro a Torino

L’incendio, secondo quanto emerso, è divampato attorno alle 22 in uno degli appartamenti di un palazzo di corso San Maurizio 20, a Torino. A pochi passi dalla Mole Antonelliana, infatti, le fiamme hanno preoccupato gli inquilini di uno stabile che hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco.

I residenti sono stati evacuati ed è partita l’operazione dei vigili per spegnere l’incendio che, secondo quanto emerge, è divampato al settimo piano dell’edificio.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Le cause dell’incendio

L’incendio, con le relative fiamme e fumo, è stato visibile anche a centinaia di metri di distanza. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala portando via i residenti che erano corsi sui balconi per mettersi in salvo.

I vigili del fuoco, terminata la messa in sicurezza dell’alloggio andato a fuoco, hanno verificato che le fiamme sarebbero partite da una candela che si è rovesciata su una tenda dell’appartamento in cui vive un uomo di 90 anni che è riuscito comunque a uscire e a chiedere aiuto ma non a fermare il rogo che ha invece interessato il suo appartamento.

Due persone intossicate

Secondo quanto si apprende, l’incendio divampato in corso San Maurizio a Torino ha avuto conseguenze su due persone. Infatti due persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e sono state accompagnate in ospedale per dei controlli, così come il 90enne inquilino del settimo piano.

Il bilancio, però, poteva di certo essere tragico. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale che, in collaborazione con i vigili del fuoco, hanno fatto i sopralluoghi del caso per accertare la natura del rogo al settimo piano del palazzo in corso San Maurizio 20.