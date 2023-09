Incendio a Roma sulla Pisana vicino al Raccordo Anulare con colonne di fumo nero: la situazione e le cause

Un grosso incendio è scoppiato a Roma con colonne di fumo che hanno investito parte del Grande Raccordo Anulare. Il rogo è iniziato la mattina di sabato 9 settembre e interessa la zona della Pisana. Il tratto del Raccordo raggiunto dal fumo è quello dell’uscita Boccea, e sul posto sono ancora in corso le operazioni per spegnere le fiamme e scongiurare pericoli.

Incendio a Roma nei pressi del Raccordo, la situazione

Un incendio scoppiato nella zona della Pisana, a Roma, ha lambito anche un tratto del Grande Raccordo Anulare in particolare nei pressi dell’uscita Boccea.

Per questo motivo le autorità hanno chiuso temporanamente una parte del Raccordo al traffico, per poi ripristinare la viabilità intorno alle 16. Lo riporta ‘Roma Today’.

Durante la chiusura temporanea di un tratto del raccordo non sono mancati, comprensibilmente, i disagi nel traffico, anche dovuti alle temperature calde dello strascico d’estate.

Per il momento non si registrano feriti né intossicati, soprattutto non sono stati riportati danni alle abitazioni.

La probabile causa dell’incendio

Secondo le prime indiscrezioni, l’incendio sarebbe partito dalle sterpaglie.

È quanto avrebbero appurato i vigili del fuoco inviati dalla centrale operativa con due squadre con autobotti al civico 1111 di via della Pisana.

Per il momento non è dato sapere se le sterpaglie abbiano preso fuoco secondo dinamiche dolose.

L’intervento dell’elicottero

Oltre alle due squadre con autobotti inviate dalla centrale operativa presso il civico interessato dall’incendio, per spegnere il rogo si è rivelato necessario anche l’intervento di un elicottero.

L’intervento è durato 10 minuti, poi il velivolo è rientrato alla base. Come riporta ‘Fanpage’, in via della Pisana sono ancora presenti i vigili del fuoco per le ultime fasi delle operazioni di spegnimento.

Il precedente nei pressi di Magliana

Per la seconda volta nel mese di settembre, la Capitale è teatro di roghi che richiedono un vasto dispiegamento di forze per il loro spegnimento.

Il 4 settembre tra Trullo e Magliana un capannone è andato in fiamme e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile.