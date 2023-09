Brucia capannone a Roma, vasto incendio ha generato alta colonna di fumo: sul posto i Vigili del Fuoco

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

A segnalare il vasto incendio alle porte di Roma sono stati i cittadini preoccupati sui social. Avvertite le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte sul posto per capire come agire con i materiali all’interno del capannone, i cittadini hanno iniziato a pubblicare video online. In uno di questi si sente dire che il rogo cammina molto velocemente. Un’alta colonna di fumo segnala la presenza delle fiamme a grandi distanze.

L’incendio

Roma si risveglia con un grande incendio nel comune di Trullo, in via Vicolo Monte delle Capre. All’inizio si sospettava che la zona colpita fosse Colle del Sole, ma il 115 ha confermato la presenza di fiamme in un capannone tra Trullo e Magliana.

Sono stati gli utenti social, per primi, a lanciare l’allarme. Nei video in circolazione online, su “X” (ex Twitter), si può vedere un’alta colonna di fumo nero invadere i cieli. In uno dei video si legge: “Mostruosamente veloce. Terrorizzante”. L’incendio infatti sembra piuttosto ampio.

Fonte foto: Tuttocittà.it Mappa della zona coinvolta nell’incendio

Squadre dei Vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno raggiunto velocemente la zona coinvolta nell’incendio, confermando che si tratti del comune di Trullo. Smentita la voce di Colle del Sole, come ritenuto possibile da alcuni utenti, una chiamata al 115 ha confermato di fare attenzione nelle zone limitrofe tra Magliana e Trullo, a Sud di Roma.

L’incendio sembra essere scoppiato all’interno di un capannone tra via Monte delle Capre e via Monte Lupo Fiorentino. Se sarà un’operazione difficile e lunga dipenderà dal contenuto del capannone.

Viabilità e sicurezza aria

Al momento il Comune di Roma non ha rilasciato nessun avviso di allarme per le condizioni dell’aria. All’interno del capannone potrebbero non bruciare sostanze tossiche e pericolose per la salute degli abitanti della frazione di Trullo e dintorni.

Anche la viabilità non vede segnalazioni di blocco o rallentamenti. L’alta colonna di fumo infatti resta sospesa, assottigliandosi verso il centro della Capitale dove tira il vento.