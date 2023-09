Scoppia un incendio a Torre del Greco vicino Napoli: le fiamme minacciano il Parco nazionale del Vesuvio

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Rischia di assumere i connotati di una catastrofe ambientale l’incendio che ha colpito la zona di Torre del Greco, nei pressi di Napoli. Le fiamme sono divampate giovedì 7 settembre producendo un rogo di vasta portata che è andato a minacciare direttamente le aree protette del Parco Nazionale del Vesuvio. Alimentato dal vento, il fuoco ha avuto vita facile espandendosi rapidamente, con gli effetti dell’incendio visibili anche a grande distanza. Sul posto i vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme.

La zona dell’incendio

Il fuoco ha devastato la zona di via Fosso Bianco, situata proprio in prossimità del parco nazionale del Vesuvio e le sue aree protette.

Questo incendio ha innescato un’allerta generale a causa delle fiamme alimentate dal vento, visibili da diverse parti della città. La situazione è ulteriormente complicata dalla difficoltà di utilizzare mezzi aerei durante le ore serali.

L’intervento

A intervenire sono stati i vigili del fuoco, insieme alla protezione civile regionale e al personale dello Sma Campania. Le associazioni di volontariato locali si sono unite agli sforzi di soccorso, mentre rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali hanno coordinato le operazioni sul campo.

Nonostante la crescente oscurità, la sala operativa della protezione civile regionale ha continuato a supportare le operazioni da terra, lanciando acqua dall’alto grazie a un elicottero dedicato.

Settimana di fuoco

È stata una settimana a dir poco complicata nel Napoletano dal punto di vista degli incendi. Soltanto poche ore hanno diviso il grave rogo scoppiato a Bacoli, nei Campi Flegrei, dall’incendio che ha colpito l’ex stabilimento Sofer a Pozzuoli.

Il 5 settembre invece è stato colpito il quartiere di Fuorigrotta a Napoli, causando panico tra i residenti. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente vicino al Parco San Paolo e Monte Sant’Angelo.

Fumo e paura

Le fiamme hanno minacciato le abitazioni circostanti, costringendo molti residenti a cercare rifugio altrove e creando caos. L’incendio è stato visibile anche dalla Tangenziale di Napoli: una colonna di fumo spaventosa è stata visibile a chilometri di distanza, richiamando l’attenzione dei vigili del fuoco e della Protezione Civile.

Per tutti questi casi, le indagini sono in corso per determinare eventuali responsabilità e accertare eventuali origini dolose dei fenomeni.