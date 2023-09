Incendio presso l'ex Sofer a Pozzuoli vicino Napoli: la torre in fumo, il suo abbattimento era stato rinviato

Un incendio improvviso ha colpito nuovamente la zona dei Campi Flegrei nella provincia di Napoli mercoledì 6 settembre. A Pozzuoli sono andati in fiamme alcuni capannoni dell’ex stabilimento Sofer: sulla torre pendeva un’ordinanza di abbattimento, previsto per il 5 settembre e poi rinviato a causa dello sciame sismico che ha colpito la zona di recente. Il fumo e le fiamme che hanno attaccato questa zona sono diventati uno spettacolo terrificante visibile anche dal centro cittadino.

In fumo l’ex Sofer

Molte sono state le testimonianze oculari, foto e video raccolte dalle persone presenti in zona e che riportano la devastazione di alcuni capannoni situati tra Arco Felice e l’ex fermata della Cumana di Cantieri.

Questo incidente assume particolare rilevanza, in quanto potrebbe essere messo in relazione alla Torre dell’ex Sofer, la cui demolizione era stata programmata per il giorno prima, come indicato da un’ordinanza dirigenziale. La situazione è in continuo divenire, e la città resta in apprensione mentre le autorità cercano di contenere l’incendio e stabilire le sue cause.

Fonte foto: iStock/Facebook L’incendio è divampato tra Arco Felice e l’ex fermata della Cumana di Cantieri a Pozzuoli, provincia di Napoli

La demolizione programmata

Le fiamme hanno reso evidente la complessità della situazione. Questo incendio rischia di complicare ulteriormente il processo di demolizione, che è stato già rinviato a causa delle attività sismiche recenti nella zona.

La società incaricata, Eav, sta lavorando incessantemente per valutare i danni e le eventuali ripercussioni su questo progetto di abbattimento.

Intervento dei vigili del fuoco

La sicurezza dei cittadini è la priorità assoluta in questo momento, e le autorità locali stanno collaborando con vigili del fuoco e soccorritori per contenere e spegnere l’incendio.

Nel frattempo, si sta conducendo un’indagine per stabilire le cause dell’incendio e se ci sia stato un coinvolgimento di terzi.

Gli incendi nel Napoletano

È un momento particolarmente nefasto nella provincia a causa dei numerosi incendi degli ultimi giorni. Nella zona di Bacoli, un violento incendio è divampato soltanto il giorno prima, il 5 settembre, minacciando le abitazioni circostanti via Cerillo.

Le fiamme hanno generato una densa nube di fumo, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei canadair ha contribuito a contenere l’incendio e a proteggere la sicurezza delle persone. Le autorità hanno avviato indagini per identificare la causa dell’incendio.