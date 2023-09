Incendio grave nei Campi Flegrei a Bacoli vicino Napoli: canadair in azione, il vento alimenta il fuoco

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Paura e apprensione hanno invaso la zona di Bacoli, in provincia di Napoli, per il rovinoso incendio che ha improvvisamente trovato terreno fertile per propagarsi nell’area dei Campi Flegrei. Le fiamme, alte e minacciose, sono divampate mercoledì 5 settembre, andando ad avvolgere l’area circostante via Cerillo. Il fuoco è arrivato al punto di mettere a rischio alcune abitazioni della zona. Una spessa e oscura nube di fumo ha coperto l’intero panorama, mentre i canadair hanno rapidamente raggiunto il posto per domare le fiamme.

L’intervento

I vigili del fuoco hanno assicurato un intervento tempestivo, stato fondamentale per cercare di domare l’incendio e proteggere la sicurezza delle persone e delle proprietà.

Allo stesso tempo, mentre le fiamme sono state affrontate con tenacia, le forze dell’ordine hanno immediatamente iniziato le indagini per trovare un resposabile per l’origine di questo devastante rogo.

Fonte foto: Tuttocittà Il rogo si è sviluppato a partire da via Cerillo a Bacoli, in provincia di Napoli

La situazione

Al momento, non è ancora possibile confermare se ci siano stati feriti a causa di questo evento, ma l’ansia e la preoccupazione tra i residenti sono tangibili.

Diverse infatti sono state le testimonianze inerenti il rogo offerte dai semplici cittadini, attraverso pubblicazioni sui social media con aggiornamenti, foto e video prodotti sul posto.

La situazione è in continua evoluzione, e la comunità di Bacoli resta in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

L’incendio a Fuorigrotta

Nelle stesse ore in cui a Bacoli si propagavano le fiamme, un altro pericoloso incendio è scoppiato nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, ai piedi di Monte Sant’Angelo.

Le fiamme, di dimensioni allarmanti, si sono sviluppate vicino al Parco San Paolo, scatenando il panico tra i residenti, che hanno iniziato in alcuni casi a fuggire per trovare rifugio altrove. Circa 10 famiglie sono state evacuate o hanno lasciato le proprie case autonomamente.

Le cause dell’incendio sono ancora sotto indagine, con i carabinieri che considerano l’origine dolosa come possibilità. Il rogo è scoppiato a mezzogiorno, generando una colonna di fumo impressionante visibile a chilometri di distanza.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato le abitazioni circostanti, rendendo l’incendio visibile anche dalla Tangenziale di Napoli. Questo evento segue l’incendio doloso che ha distrutto la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto a Napoli, con l’ipotesi che anche in questi casi l’origine possa essere stata un’azione volontaria.