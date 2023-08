Incendio a Ponte Mammolo a Roma, brucia una discarica abusiva: il Comune consiglia di non aprire le finestre

A distanza di quasi una settimana dal vasto incendio divampato a Ciampino, Roma deve fare i conti con un altro maxi rogo, che si è sviluppato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio nel quartiere di Ponte Mammolo.

La nota dei Vigili del Fuoco

Come riferito dai Vigili del Fuoco, l’incendio ha interessato una discarica abusiva e alcune baracche. Le squadre dei Vigili del Fuoco si sono attivate alle ore 23 di giovedì e, dopo una notte di lavoro, sono riuscite nella mattinata di venerdì a mettere sotto controllo le fiamme, così da poter avviare le lunghe operazioni di bonifica anche con mezzi meccanici.

Sul luogo dell’incendio è giunto anche il personale di Arpa Lazio per condurre i rilievi ambientali.

Maggiori dettagli sull’incendio a Ponte Mammolo

‘SkyTg24’ ha riferito ulteriori dettagli su quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Ponte Mammolo: sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco con l’ausilio di cinque autobotti, carro schiuma e TA/6. L’epicentro dell’incendio è uno spazio all’altezza del civico 61 di via di Ponte Mammolo.

Il vasto incendio ha interessato cumuli di rifiuti all’interno di una grossa discarica abusiva di materiale vario, con le fiamme che hanno distrutto anche diverse baracche. Sul posto sono intervenute, oltre ai vigili del fuoco e al personale dell’Arpa, anche la protezione civile, la polizia, i carabinieri e il 118.

Le fiamme non hanno coinvolto i palazzi e nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato.

I messaggi di Roma Capitale e Arpa

Alle ore 10,06 di venerdì 4 luglio, sulla pagina Facebook del Comune di Roma è stato pubblicato il seguente messaggio: “Incendio in zona Ponte Mammolo: raccomandazioni per i cittadini. A scopo precauzionale gli abitanti della zona sono invitati a mantenere chiuse per le prime ore della mattinata le finestre delle abitazioni nelle vicinanze, fino al raggio di un chilometro dal sito di origine dell’incendio. Richieste le attività di rilevazione della qualità dell’aria. Le attività di spegnimento dell’incendio divampato nella notte in via di Ponte Mammolo al civico 61 sono ancora in corso”.

Il messaggio di Roma Capitale prosegue così: “In caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la sala operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200”.

Arpa Lazio, sempre su Facebook, ha poi scritto alle ore 10,35: “Incendio a Roma, zona Ponte Mammolo, scoppiato nella tarda serata di ieri 3 agosto, il personale ARPA Lazio è intervenuto prontamente per un sopralluogo e, dopo valutazione tecnica della situazione ambientale, condivisa tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, è stato ritenuto non necessario installare un campionatore per il monitoraggio della qualità dell’aria. L’incendio risulta già spento, anche se i Vigili del Fuoco stanno ancora completando le loro attività”.