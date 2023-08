Incendio a Roma dove è andato in cenere l'asilo nel bosco chiamato La Fattorietta: si indaga sulle cause

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Il fuoco ha completamente distrutto ‘La Fattorietta’, un asilo nel bosco creato a Roma in un angolo di verde nei pressi del Vaticano, al confine con il parco regionale Piccolomini. La struttura era un punto di riferimento per bambini e adulti.

A fuoco l’asilo nel bosco chiamato La Fattorietta

“In pochi minuti sono andati in fumo anni di lavoro”, si dispera Barbara Manara la responsabile dell’asilo nel bosco ‘La Fattorietta’.

Come scrive ‘Il Messaggero’, le fiamme sono divampate nella mezzanotte fra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio.

La struttura in legno di circa 150 metri quadrati in pochi minuti è stata avvolta dal fuoco e ridotta in cenere.

La struttura ha funzionato fino al 28 luglio ospitando 30 bambini, poi ha chiuso per la pausa estiva in attesa di riprendere le attività a settembre.

Il rogo ha colpito anche la vegetazione vicina, attecchendo su alcuni alberi.

Per i pompieri cause imprecisate

I pompieri hanno spento le fiamme e al termine del loro sopralluogo hanno concluso che “le cause del rogo sono imprecisate“.

C’è anche la polizia a indagare sulla matrice dell’incendio. Gli agenti del commissariato Aurelio hanno effettuato un primo sopralluogo con l’ausilio della Scientifica.

Il primo esame, a caldo, non ha fornito risultati apprezzabili per via del buio e del fumo.

Gli investigatori torneranno sul posto per una seconda serie di analisi.

I roghi continuano a sfregiare il territorio italiano, e anche il Lazio non ne è immune. Oltre all’incendio a ‘La Fattorietta’, negli ultimi giorni si sono registrati una serie di roghi.

Il più grave di tutti è quello che ha coinvolto la discarica di Ciampino, andata a fuoco per cinque giorni causando paura e inquinamento. E ora a Ciampino è allarme diossina.

Raccolta fondi per far rinascere La Fattorietta

Affranti i gestori dell’asilo nel bosco: “È con grande dolore che vi comunichiamo che questa notte intorno a mezzanotte la struttura dedicata al progetto dell’asilo nel Bosco è andata a fuoco”, scrive lo staff su Facebook.

“Sono in corso le indagini. Per fortuna non ci sono danni a persone o animali ma capirete il nostro stato emotivo…” “Si attiverà una raccolta fondi per garantire la ripartenza delle attività… Vi teniamo aggiornati. Andremo avanti. Di sicuro non ci fermeremo così”, conclude l’annuncio.

“Il calore delle persone che ci circondano ci darà la forza per ricominciare dall’inizio. Dalle ceneri, perché questo è rimasto, rinascerà il nostro sogno più bello di prima!”, scrive la fondatrice de ‘La Fattorietta’ Orietta Tiburzi.