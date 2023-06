Incendio a Bordighera dove è andato in fiamme un ristorante cinese: titolare ferita, coinvolti altri locali

Paura a Bordighera, nella provincia di Imperia, per un incendio divampato nella mattinata di sabato 24 giugno che ha interessato un ristorante cinese e altri locali nelle vicinanze.

Cosa è successo a Bordighera

Secondo le prime informazioni sull’incendio di Bordighera riportate da ‘Sanremonews’, l’incendio è scoppiato in un ristorante cinese e giapponese per cause ancora da accertare. La titolare del ristorante ha cercato di spegnere le fiamme ma invano ed è rimasta ferita. La donna è stata trasportata in ospedale per controlli.

Le fiamme si sono propagate alla vicina libreria, che è andata completamente distrutta, e anche ad altri locali.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio è scoppiato in via Acapulco a Bordighera, in provincia di Imperia, in Liguria, nella mattinata di sabato 24 giugno.

I soccorsi

Sul luogo dell’incendio sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con l’autobotte e l’autoscala. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i mezzi di emergenza sanitaria. Via Acapulco è stata chiusa al traffico.

La prima ipotesi sull’origine dell’incendio

I vigili del fuoco hanno rinvenuto nell’intercapedine tra i due condomini, Cervino e Acapulco, un vano in cui erano stati ammassati dei tendoni. Secondo una prima ricostruzione riportata da ‘Sanremo news’, il rogo potrebbe essere partito da lì, non si sa se a causa di una sigaretta o altro.

Secondo quanto riferito, invece, da ‘riviera24’, l’incendio potrebbe essere partito dai condizionatori del ristorante. Lo stesso sito ha riferito che gli operatori del 118 hanno soccorso una donna cinese che ha riportato ustioni ed è rimasta intossicata, mentre gli agenti della polizia locale hanno portato giù, a braccia, un’anziana dall’ultimo piano del condominio.

I danni causati dall’incendio

‘Primocanale’ ha fatto un primo bilancio dei danni, che sarebbero ingenti: oltre al ristorante cinese, è andata quasi totalmente distrutta la libreria vicina, dove fortunatamente, al momento dell’incendio, non era presente nessuno. Anche un secondo ristorante nelle vicinanze ha subito dei danni.

Dai primi sopralluoghi effettuati in seguito al rogo sembrerebbe che le fiamme si siano propagate attraverso condizionatori e impianti elettrici, raggiungendo quasi tutti i locali delle due palazzine interessate. Tutti gli inquilini dei due palazzi sono stati fatti uscire dai loro appartamenti a scopo precauzionale.