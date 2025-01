Ragazza trovata morta a San Bonifacio vicino Verona, 15enne senza vita in un edificio abbandonato

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il cadavere di una ragazza di 15 anni è stato trovato in un appartamento abbandonato a San Bonifacio. La scoperta è stata fatta dai carabinieri durante dei controlli su un edificio disabitato ai margini del comune del Veronese. Il sopralluogo era partito da una segnalazione di alcuni residenti preoccupati che il palazzo fosse frequentato e utilizzato come riparo da individui senza fissa dimora

Il ritrovamento a San Bonifacio

Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di lunedì 27 gennaio, nel corso delle verifiche dei carabinieri di San Bonifacio in un immobile in stato di abbandono dell’Ater, l’agenzia territoriale per l’edilizia residenziale veneta.

Su chiamata di alcuni cittadini, i militari dell’Arma sono arrivati nella palazzina di via Don Giuseppe Ambrosini, zona periferica del paese in provincia di Verona, rinvenendo il corpo senza vita di un’adolescente all’interno di una delle abitazioni vuote.

Gli esami sul corpo della 15enne morta

Da verifiche successive, il cadavere è stato attribuito a una 15enne residente a Verona. Secondo quanto riportato da Ansa, dai risultati dei primi esami sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza che farebbero attribuire la morte a un caso di omicidio.

Immediatamente dopo essere stata informata del ritrovamento, l’autorità giudiziaria di Verona ha disposto l’autopsia sulla minorenne, per cercare di chiarire le cause del decesso.

Stando alle prime informazioni riferite dal quotidiano locale L’Arena, citando la madre della vittima, la ragazza avrebbe avuto problemi di droga: a 12 anni sarebbe stata anche portata in comunità a San Patrignano, da dove sarebbe però scappata.

Il ritrovamento a Milano

Un altro macabro ritrovamento avvolto nel mistero è avvenuto soltanto 48 ore prima a Milano, dove un uomo mutilato è stato trovato senza vita sui binari del tram.

Il cadavere privo di alcuni arti non aveva addosso alcun documento: gli inquirenti sono al lavoro per identificare la vittima e ipotizzano che l’uomo sia stato travolto sui binari dopo il decesso.