Uomo trovato morto e mutilato a Milano sui binari del tram: giallo al Gratosoglio, indagini e prime ipotesi

Giallo a Milano nel quartiere Gratosoglio. Un uomo è stato trovato morto in via dei Missaglia. Il cadavere, quando è stato rinvenuto, presentava alcuni arti mutilati. Non si esclude l’ipotesi che la vittima possa essere stata investita da un tram in corsa. In quella zona, a metà circa del viale, i binari viaggiano paralleli alla carreggiata, separati da una ringhiera. Sono in corso le indagini per fare totale chiarezza sull’episodio.

Gratosoglio, Milano: uomo morto trovato con arti mutilati

Il tragico ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto poco prima delle otto del mattino di domenica 26 gennaio.

Dopo la macabra scoperta, sul posto si sono subito precipitati gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato per svolgere i rilievi e per risalire alle origini e alle cause della tragedia.

Fonte foto: ANSA Poliziotti impegnati nei rilievi

Indagini: nessuna segnalazione da chi stava guidando il tram

Chi sta indagando, come riferisce Il Corriere della Sera, ha il sospetto che la vittima potesse essere già deceduta quando è stata travolta sui binari.

Per ora, però, non sarebbe giunta alcuna segnalazione da parte dei conducenti Atm che hanno percorso quella tratta alla guida dei tram durante la mattinata in cui è stato trovato il cadavere.

Gli inquirenti stanno in questo momento passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area nella speranza di scovare dettagli utili a risolvere il giallo.

La persona defunta non aveva documenti. Chi indaga sta cercando di risalire all’identità della vittima.

La linea del tram 15 è bloccata in entrambi i sensi di marcia. Non si esclude che l’uomo possa essere stato travolto da uno o più tram alla ripresa del servizio durante la mattinata di domenica.

Nella zona in cui è stato trovato il cadavere l’illuminazione è alquanto scarsa e si ipotizza che chi era alla guida del mezzo non si sia accorto di aver investito l’uomo.

Altra ipotesi non scartata dagli inquirenti è che la vittima fosse ubriaca oppure che possa essere stata sorpresa da un malore mentre attraversava i binari.

Dramma anche a Lecco, 30enne morto investito da un treno

Nelle scorse ore si è verificata una tragedia sui binari anche a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco. Un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno mentre tentava di attraversare i binari della stazione locale.