30enne morto travolto dal treno mentre attraversa i binari a Cernusco Lombardone: disagi sulla Milano-Lecco

Tragedia a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, dove un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno mentre tentava di attraversare i binari della stazione locale. Non sono chiare le circostanze che hanno portato al tragico incidente e alla scomparsa del giovane, riconosciuto solo grazie al ritrovamento della sua patente. Non sembrerebbe essersi trattato, a ogni modo, di un gesto volontario.

30enne travolto dal treno a Cernusco Lombardone (Lecco)

L’incidente si è verificato nella serata di sabato 25 gennaio, poco oltre la stazione di Cernusco Lombardone, lungo la linea locale Milano-Lecco via Carnate e la regionale Milano-Lecco-Sondrio.

Come sottolineato dal quotidiano Il Giorno, che ha riportato la notizia, si tratta di due delle linee più trafficate di tutta la Lombardia.

L’episodio è avvenuto alla stazione di Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, in Lombardia

Il 30enne si trovava sui binari in una zona dove la ferrovia attraversa alcuni campi, sul confine settentrionale con Merate.

Il convoglio che lo ha colpito stava viaggiando in quel momento in direzione di Lecco.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute un’automedica e un’autoinfermieristica di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza).

Per la vittima non c’è stato nulla da fare. L’uomo, irriconoscibile in seguito all’impatto con il mezzo, è stato identificato solo grazie al ritrovamente della sua patente di guida.

Insieme ai sanitari, sono giunti anche i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora, i vigili del fuoco del distaccamento di Merate, i carabinieri e gli agenti della Polizia ferroviaria. Presente, sul posto, anche l’assessore alla Sicurezza locale Antonio De Luca.

Ritardi e cancellazioni

A causa dell’incidente si sono verificati diversi disagi per la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Lecco via Carnate, che è stata temporaneamente sospesa.

Almeno una decina di corse sono state cancellate poco prima dell’inizio dello sciopero, che è scattato alle 21 di sabato 25 dicembre.