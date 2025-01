Claudio Misseri morto a Tivoli nell'incidente sulla Maremmana inferiore, avvolto dalle fiamme: "Terrificante"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragedia a Tivoli, sulla Maremmana inferiore: Claudio Misseri, un giovane di 21 anni, è morto in un terribile incidente d’auto. Sono stati segnalati altri feriti, trasportati in ospedale in codice rosso. Il sinistro, secondo una prima ricostruzione delle Forze dell’Ordine, è avvenuto all’1.30, nella notte del 31 gennaio. La dinamica esatta è in fase di ricostruzione.

Incidente a Tivoli: il 21enne Claudio Misseri morto tra le fiamme

Intorno all’1.30, nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, si è verificato un incidente a Tivoli, sulla strada provinciale Maremmana inferiore.

Il violento impatto tra i veicoli ha generato un terrificante incendio, nel quale ha perso la vita un ragazzo di 21 anni. Claudio Misseri, giovane originario di Vicovaro, viaggiava a bordo di una Mini Mini con una ventenne.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il sinistro è avvenuto a Tivoli, a pochi chilometri da Roma

Stando ad una prima ricostruzione, l’auto di Misseri sembra essersi scontrata con una Nissan Juke, guidata da un 36enne.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro: si sa, però, che una delle due auto ha invaso la corsia opposta.

All’arrivo dei soccorritori del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore di Misseri ha smesso di battere.

Feriti nello scontro sulla Maremmana inferiore

Nell’incidente avvenuto a Tivoli sono rimaste ferite diverse persone. Le esatte generalità dei coinvolti non sono però ancora state rese note.

Tuttavia, è noto che sia la ventenne che viaggiava con Misseri, sia il conducente della Nissan Juke sono stati trasportati in ospedale. Sebbene, inizialmente, si parlasse per entrambi di codice rosso, le condizioni dei feriti non sarebbero preoccupanti.

La ragazza è assistita presso il San Giovanni Evangelista di Tivoli: stando alle più recenti informazioni, avrebbe riportato una lieve emorragia cerebrale e diverse fratture.

Il 36enne è stato trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, per essere sottoposto a un intervento, a seguito delle fratture riportate.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Per domare l’incendio che si è sviluppato a seguito dell’incidente sulla Maremmana inferiore è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il loro intervento è stato inoltre necessario per estrarre dalle lamiere il giovane morto e i superstiti.

Il terrificante rogo è stato domato solamente intorno alle 3 del mattino. Successivamente, il tratto di strada interessato è stato riaperto al traffico.

I Carabinieri della compagnia di Tivoli stanno attualmente indagando per risalire alle origini del terribile sinistro.