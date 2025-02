Ciclisti travolti a Salerno dal carico di ecoballe perso dal camion, un morto e un ferito grave

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragedia a Salerno: un ciclista di 49 anni è morto e un altro è rimasto gravemente ferito dopo che un camion ha perso parte del carico di ecoballe, travolgendo un gruppo di ciclisti in via Frà Generoso. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e forze dell’ordine. La strada è chiusa per i rilievi e la messa in sicurezza, mentre si indaga sulla dinamica dell’incidente.

Incidente a Salerno

Tragedia questa mattina a Salerno, dove un gruppo di ciclisti è stato travolto da un carico di ecoballe caduto da un camion in transito in via Frà Generoso, nei pressi dell’incrocio che conduce al Castello Arechi.

Un ciclista ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito. Quando l’allarme è scattato, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Ciclisti travolti da ecoballe cadute da un camion: il bilancio

Non è ancora noto se vi fossero altri ciclisti coinvolti o se il camionista abbia tentato di frenare prima dell’impatto.

Le dinamiche

Secondo una prima ricostruzione, il camion stava transitando lungo via Frà Generoso quando, per cause ancora da accertare, ha perso parte del suo carico di ecoballe. Non è ancora chiaro se il materiale si sia staccato a causa di un problema al fissaggio, di una manovra improvvisa o di un guasto meccanico.

Il carico è finito sulla corsia opposta proprio mentre passava un gruppo di ciclisti, colpendoli in pieno. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato un’autogru per sollevare le ecoballe e liberare i feriti, ma non è stato possibile salvare uno dei ciclisti, deceduto sul posto.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire ogni aspetto della vicenda. Si indaga sulla velocità del mezzo, sulle condizioni della strada e sull’idoneità del carico.

Il bilancio delle vittime

L’incidente ha causato la morte di un ciclista 49enne, mentre un altro è rimasto ferito in modo grave e trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno. Non sono ancora state fornite informazioni sulle generalità delle vittime.

Le condizioni del ciclista ferito restano critiche, ma non si conoscono ulteriori dettagli sul suo stato di salute. L’incidente riporta alla mente il recente caso di Sara Pifferi, promessa del ciclismo, deceduta a causa di un sinistro, mentre il fratello è rimasto coinvolto ma è in ripresa.