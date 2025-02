Aggredito dai pitbull in casa a Ostia, giovane azzannato dai cani è gravissimo: soccorso dai familiari

Un ragazzo di 29 anni è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Grassi di Ostia dopo essere stato azzannato dai suoi due pitbull. L’aggressione è avvenuta all’interno della sua abitazione in via Domenico Baffigo, a pochi passi da piazza Gasparri. Le sue condizioni restano critiche, ma per fortuna non avrebbe riportato lesioni agli organi vitali.

Azzannato a Ostia mentre dormiva

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato attaccato mentre dormiva nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Le urla di dolore hanno svegliato i vicini, che hanno subito chiamato i soccorsi.

L’allarme al 118 è arrivato intorno alla mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia. Una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato il ragazzo gravemente ferito con profonde lesioni agli arti superiori e inferiori.

L’aggressione è avvenuta in via Domenico Baffigo a Ostia

I due cani, adulti, si trovavano ancora accanto a lui quando le forze dell’ordine sono arrivate. Secondo quanto riportato da La Repubblica, uno dei due pitbull avrebbe inferto le ferite più gravi. Il giovane è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove resta in condizioni critiche.

Pitbull portati al canile

I due animali sono stati affidati ai veterinari della Asl Roma 3 e trasferiti nel canile della Muratella. Verranno sottoposti ad analisi comportamentali per comprendere le cause della loro aggressività.

Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato l’attacco, ma tra le ipotesi c’è il possibile stress da cattività.

Gli agenti del X Distretto Lido stanno conducendo le indagini, ascoltando i vicini e i familiari del ragazzo per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Precedenti casi di aggressioni mortali

Le aggressioni da parte di cani in Italia stanno diventando sempre più frequenti. A metà gennaio, a Latina, Patricia Masithela, 27 anni, è stata uccisa da quattro pitbull. Il proprietario degli animali è stato denunciato per omicidio colposo.

Lo scorso anno, Paolo Pasqualini, 39 anni, è morto dopo essere stato sbranato da tre rottweiler mentre faceva jogging nel comune di Manziana, in provincia di Roma.