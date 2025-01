Fuoco sull'aereo in Corea del Sud prima del decollo all'aeroporto di Busan, fiamme e paura: passeggeri salvi

Aereo in fiamme in un aeroporto in Corea del Sud. Un airbus con 176 persone a bordo ha preso fuoco nello scalo di Busan poco prima del decollo. Tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono stati evacuati in tempo, ma nelle operazioni di soccorso si sono registrati tre feriti lievi. L’incidente ha fatto tornare la paura nel Paese a distanza di nemmeno un mese dal disastro aereo di Muan, che ha provocato 179 vittime.

Aereo a fuoco in Corea del Sud

L’incendio si è verificato sulla pista dell’aeroporto internazionale Gimhae, a sud-est di Busan, la seconda città della Corea del Sud. A prendere fuoco intorno alle 22.30 locali di martedì 28 gennaio è stato un Airbus A321, mentre era in fase di preparazione per il decollo con destinazione Hong Kong.

Come riferito dall’agenzia stampa Yonhap, per motivi ancora in fase di accertamento, il rogo è scoppiato nella coda del velivolo della compagnia Air Busan, per poi propagarsi nel resto della fusoliera.

Le operazioni di soccorso

Prima che le fiamme di diffondessero nel resto dell’aereo, i 169 passeggeri e i 7 membri dell’equipaggio a bordo sono stati fatti sbarcare in sicurezza tramite le uscite di emergenza e gli scivoli gonfiabili.

Nel corso dell’evacuazione tre persone sono rimaste leggermente ferite. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio in poco più di un’ora e sono tuttora al lavoro con le autorità per ricostruire le cause dell’incidente.

L’emittente coreana MBC-TV ha trasmesso le immagini dell’aereo avvolto dalla fiamme, mentre diversi idranti domavano il rogo.

Il disastro aereo

L’incidente all’aeroporto di Busan si è verificato dopo circa un mese dal disastro o avvenuto nello scalo di Muan, a circa 300 km a sud della capitale Seul, intorno alle 9 di domenica 29 dicembre, quando un aereo della Jeju Air proveniente da Bangkok si è schiantato sulla pista.

Nel disastro aereo, il più grave nella storia della Corea del Sud, sono morte 179 delle 181 persone a bordo.