Infojobs offre 1000 euro per fare il "tifoso da bordocampo" durante Juventus - Inter: i dettagli dell'offerta

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Assistere a Juventus-Inter, il derby d’Italia, domenica 16 febbraio direttamente da bordocampo e guadagnare 1000 euro per raccontare l’esperienza. È questa l’offerta pubblicata da Infojobs in collaborazione con Dazn, che ha già suscitato l’interesse di migliaia di candidati. I requisiti richiesti? Grande passione per il calcio e il diploma di maturità.

1000 euro per vivere Juventus – Inter

L’annuncio, pubblicato su Infojobs, promette di portare un fortunato candidato a pochi passi dal campo per assistere al big match di Serie A.

La posizione prevede, oltre alla visione della partita, la possibilità di collaborare con il team di Dazn nella creazione di contenuti social e nella condivisione di feedback sull’esperienza.

Fonte foto: ANSA

L’offerta è stata pubblicata da Infojobs in collaborazione con Dazn

Il compenso ammonta a circa 1000 euro per la giornata, che comprenderà anche la consegna di una maglietta ufficiale della propria squadra del cuore. Tutti i costi di trasferta saranno coperti da Infojobs.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, attirando oltre 3800 candidature in meno di 24 ore. Un numero destinato ad aumentare ulteriormente.

L’offerta di Infojobs e Dazn

Per accedere a questa esperienza proposta da Infojobs e Dazn non sono richiesti particolari requisiti professionali. È sufficiente essere maggiorenni, possedere un diploma di maturità e dimostrare una genuina passione per il calcio.

Nonostante l’apparente semplicità dei requisiti, la concorrenza è già alta. Le candidature stanno aumentando rapidamente: la selezione finale potrebbe anche tenere conto della creatività nel raccontare la propria passione per una delle due squadre impegnate nel big match di Serie A.

Intrattenimento e marketing

L’iniziativa si inserisce in una tendenza crescente: unire il mondi dello spettacolo e dello sport con attività promozionali coinvolgenti per l’utente.

Juventus – Inter, uno degli incontri più attesi della stagione, rappresenta un’occasione perfetta per creare engagement tra i tifosi e aumentare la visibilità dei brand coinvolti.

Il tifoso selezionato avrà il compito di documentare l’evento, raccontando l’atmosfera del derby d’Italia da un punto di vista privilegiato.