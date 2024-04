Imprenditore Erminio Diodato arrestato ingiustamente: risarcimento da 60 mila euro dopo 7 mesi di detenzione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ha trascorso 5 mesi in carcere e 2 ai domiciliari e ha perso l’azienda. Ma era innocente. Per questo l’imprenditore Erminio Diodato, arrestato ingiustamente nel luglio 2020 e poi assolto l’anno successivo, ha ottenuto un risarcimento dallo Stato pari a 60 mila euro per l’ingiusta detenzione di 7 mesi.

Arrestato ingiustamente, il risarcimento dopo 7 mesi di detenzione

Come riporta Ansa, sarà risarcito per 60 mila euro Erminio Diodato, l’imprenditore di Vergiate (in provincia di Varese) arrestato e finito in carcere il 24 luglio 2020 con l’accusa di essere un trafficante di droga.

Liberato sette mesi dopo, era stato assolto definitivamente nel giugno 2021. A marzo dell’anno scorso Diodato ha presentato richiesta per ottenere un risarcimento da parte dello Stato per ingiusta detenzione.

Fonte foto: ANSA

Richiesta che è stata accolta mercoledì 17 aprile dalla Corte d’Appello di Milano, che ha stabilito un risarcimento pari a 60 mila euro.

Le accuse contro Erminio Diodato

Come riporta Milano Today, nel luglio 2020 la polizia, in seguito ad una telefonata anonima, trovò in un deposito della società di Diodato oltre due chili di cocaina e una pressa che, secondo gli inquirenti, sarebbe servita per confezionare i panetti di stupefacente.

L’imprenditore venne arrestato assieme ad un albanese di 43 anni, che confessò subito di essere il solo responsabile per la droga. Di quel capannone il 43enne reo confesso aveva le chiavi: entrava e usciva senza che nessuno lo controllasse.

“Quella mattina quando sono stato chiamato non ho nemmeno voluto contattare l’avvocato: sapevo di non aver fatto nulla di male. È stato tutto doloroso e surreale, come se parlassero di un’altra persona”, ha affermato Diodato.

La vicenda dell’imprenditore arrestato ingiustamente

“Già dopo i primi 10 giorni dall’arresto c’erano elementi tali da far cadere la custodia cautelare in carcere”, ha dichiarato l’avvocato Daniele Galati, che ha assistito Diodato per tutta la vicenda.

Tuttavia l’imprenditore rimase in carcere per 145 giorni e passò altri due mesi agli arresti domiciliari. Solo a giugno 2021 il gup del tribunale di Busto Arsizio lo assolse con formula piena.

Nel frattempo però Diodato perse la sua azienda, che si occupava di logistica nel settore aeroportuale e aeronautico. A causa dell’assenza del titolare e della cattiva pubblicità legata alla vicenda, la ditta perse tutte le commesse più importanti e finì per chiudere.

“Ho perso tutto ciò per cui ho lavorato una vita”, ha detto Diodato. Ora può ripartire con i 60 mila euro del risarcimento.

Una somma ben diversa da quanto richiesto, quasi mezzo milione di euro. “Almeno è abbastanza per ricominciare – ha dichiarato l’avvocato Galati – visto che il mio assistito ci ha rimesso un’attività da 240mila euro all’anno”.