Omicidio Pierina Paganelli, verso la verità sul filmato della cam3? L'analisi di un esperto di Los Angeles

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Chi è l’uomo ripreso dalla cam3 della farmacia? Secondo la procura sarebbe Louis Dassilva, il metalmeccanico senegalese di 34 anni nonché unico indagato, ma l’intervento di un esperto potrebbe ribaltare le carte finora sul tavolo degli inquirenti sull’omicidio di Pierina Paganelli.

Un esperto analizza il video della cam3

La puntata di Chi l’ha visto? in onda mercoledì 15 gennaio ospiterà l’intervento di Daniel Auber, esperto di effetti speciali operativo a Los Angeles.

Auber ha condotto uno studio sui frame del video della cam3 registrato dalla telecamera della farmacia di via del Ciclamino la sera dell’omicidio, il 3 ottobre 2023.

Fonte foto: ANSA A Chi l’ha visto? potrebbe arrivare una risposta sul video della cam3 registrato dalla farmacia di via del Ciclamino la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli

Secondo la Procura di Rimini, ricordiamo, l’uomo inquadrato dall’occhio elettronico della farmacia sarebbe Louis Dassilva, in carcere dal 16 luglio 2024 come unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli.

Il metalmeccanico si professa innocente. Sul luogo del delitto, inoltre, non sono state rilevate le sue tracce biologiche.

Perché il filmato è importante

A febbraio si terrà l’incidente probatorio sulla cam3. Gli inquirenti ricostruiranno la scena immortalata dalla videocamera di sorveglianza della farmacia. Secondo la Procura, come già detto, il filmato rappresenterebbe la prova regina che incastrerebbe Louis Dassilva inchiodandolo sulla scena del delitto.

Secondo l’accusa le corrispondenze tra l’individuo immortalato dall’occhio elettronico alle 22:17 del 3 ottobre e Louis Dassilva si individuerebbero, oltre agli indumenti indossati quella sera dal metalmeccanico, nella retroflessione del braccio.

Il test con l’intelligenza artificiale

Venerdì 6 dicembre 2024 durante un servizio di Quarto Grado è stato mostrato un test effettuato con l’intelligenza artificiale: il sistema ha scontornato un’immagine di Dassilva immortalata dalla stessa cam3 la mattina dopo, il 4 ottobre, e ha sovrapposto il risultato con la sagoma della sera dell’omicidio. La mattina del 4 ottobre Dassilva stava soccorrendo Manuela Bianchi poco dopo aver scoperto il cadavere di Pierina Paganelli.

Secondo i consulenti Giuseppe Caroli e Riccardo Arioti tra le due immagini vi sarebbe una corrispondenza “accurata e dettagliata”. Maggiori risposte potrebbero arrivare mercoledì 15 gennaio durante la puntata di Chi l’ha visto?, ma soprattutto con l’incidente probatorio previsto per il mese di febbraio.