Omicidio Pierina Paganelli, per il pm l'uomo della cam3 è Dassilva: l'analisi con l'intelligenza artificiale

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per Daniele Paci, il pm che indaga sull’omicidio di Pierina Paganelli, ci sono pochi dubbi: lo sconosciuto inquadrato dalla cam3 della farmacia San Martino alle 22:17 del 3 ottobre 2023 potrebbe essere Louis Dassilva. Questa convinzione è rafforzata da un frame e da un relazione depositata da due consulenti dopo il primo step dell’incidente probatorio che si è svolto negli stessi luoghi che interessano le indagini sul delitto, dall’attraversamento su via del Ciclamino 31 all’autorimessa in cui è stata uccisa la 78enne.

Due frame della cam3 a confronto

Dopo le prime fasi dell’incidente probatorio – durante il quale è stata riproposta con dei figuranti la sequenza immortalata dalla cam3 della farmacia San Martino alle 22:17 del 3 ottobre 2023 – per il pm Daniele Paci ci sono pochi dubbi.

A rafforzare le sue convinzioni su Louis Dassilva sono due frame messi a confronto: il primo è estrapolato dal video di quella notte, il secondo dal filmato registrato la mattina del 4 ottobre.

Il dettaglio balzato all’attenzione degli inquirenti è la retroflessione del braccio che si nota sia nel video della notte del 3 ottobre sia in quello della mattina successiva, pochi istanti dopo il rinvenimento del corpo di Pierina Paganelli nei sotterranei della palazzina.

L’identità dell’uomo inquadrato dalla cam3 il 3 ottobre non è stata ancora stabilita, mentre ciò che l’occhio elettronico ha inquadrato la mattina del giorno successivo è noto a tutti. In quel momento Manuela Bianchi è risalita dalla rampa dell’autorimessa in cui ha scoperto il cadavere di Pierina Paganelli.

Louis Dassilva è arrivato per soccorrerla, ma proprio mentre saliva sul dislivello del marciapiede ha esercitato una retroflessione con il braccio, proprio come la figura inquadrata nella notte precedente.

L’IA nell’omicidio di Pierina Paganelli

Per migliorare la nitidezza del video del 4 ottobre gli inquirenti, favoriti anche dalle migliori condizioni di luce, hanno utilizzato un software basato sull’intelligenza artificiale.

Il programma ha consentito di ritagliare nitidamente il frame in cui Louis Dassilva esercita la retroflessione del braccio destro, quindi la sagoma ritagliata è stata applicata sul frame dello sconosciuto inquadrato dalla cam3 la notte precedente.

Secondo i consulenti Giuseppe Caroli e Riccardo Arioti esiste una corrispondenza "accurata e dettagliata". Le immagini sono state mostrate nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 6 dicembre.

Valeria Bartolucci denuncia Davide Barzan

Nel corso di un suo intervento a La Vita in Diretta del 5 dicembre Valeria Bartolucci, la moglie dell’unico indagato Louis Dassilva, ha annunciato la sua intenzione di procedere per le vie legali contro Davide Barzan.

La donna è assistita dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petrocini. Il reato che Bartolucci contesta a Barzan è esercizio abusivo della professione forense, ma il criminalista viene accusato anche di averle carpito delle informazioni riservate e di averle divulgate in occasione delle partecipazioni nei vari studi televisivi, ma anche di averle riproposte in maniera alterata.

Valeria Bartolucci si è detta convinta, sin dall’inizio, che Barzan fosse avvocato o consulente legale dato che insieme alla sorella Nunzia Barzan fa parte del pool difensivo di Manuela Bianchi.