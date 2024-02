L'ex vigile di Sanremo che timbrava il cartellino in mutande è stato assolto: 227mila euro di risarcimento

Alberto Muraglia è l’ormai ex agente della polizia municipale di Sanremo immortalato mentre timbrava il cartellino in mutande. L’uomo venne accusato di truffa ai danni dello Stato e divenne l’emblema dell’assenteismo dei dipendenti pubblici. Ora per Muraglia è però arrivata l’ora della rivincita.

Vigile timbra il cartellino in mutande: assolto

Tutti i telegiornali d’Italia trasmisero l’immagine del vigile in mutande e nei talk show politici e sindacalisti si diedero battaglia affrontando la questione.

Muraglia venne fotografato a margine dell’operazione “Stachanov” della Guardia di Finanza nel 2015. Poi arrivò il licenziamento “per giusta causa” il 22 gennaio del 2016.

Fonte foto: 123RF

La Corte d’Appello ha revocato il licenziamento e l’amministrazione comunale è stata condannata a reintegrare il vigile sul posto di lavoro e a risarcirgli il danno: oltre 227mila euro (227.443,36 per la precisione).

L’avvocato dell’ex vigile urbano è stato in grado di dimostrare che il suo assistito non solo non era un assenteista, ma che era al contrario uno stacanovista che iniziava a lavorare addirittura in anticipo.

Impiego di custode a titolo gratuito

Muraglia era stato nominato custode del mercato ortofrutticolo di Sanremo e si svegliava tutte le mattine alle 5:30 per aprire i cancelli. Il suo compito consisteva, fra le altre cose, anche nel controllare che gli spazi fossero vuoti per i banchi degli ambulanti.

La mansione veniva svolta a titolo gratuito e solo in cambio dell’alloggio in un locale nella disponibilità del mercato. La giornata di Muraglia poi procedeva prendendo servizio alle 6:00 in qualità di vigile urbano.

Dopo il licenziamento e il reintegro deciso in Corte d’Appello, l’uomo aveva deciso di dimettersi.

Debito fuori bilancio per adempiere al risarcimento

Per far fronte al risarcimento, il Comune ha dovuto riconoscere un debito fuori bilancio, la cui approvazione è stata demandata al Consiglio comunale che si riunirà a breve. Intanto il Comune di Sanremo ha presentato ricorso in Cassazione.