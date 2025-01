Omicidio di Salvatore Legari a Modena, Alex Oliva in arresto: i dettagli dell'hard-disk e della maglietta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alex Oliva, un 38enne di Modena, è stato arrestato per l’omicidio di Salvatore Legari, l’imprenditore scomparso il 13 luglio 2023 mentre era diretto in un cantiere di proprietà dello stesso Oliva. L’arrestato avrebbe fatto sostituire l’hard disk delle telecamere della casa e avrebbe indossato la maglietta della vittima dopo l’omicidio per non essere scoperto.

L’arresto di Alex Oliva per l’omicidio di Salvatore Legari

L’arresto di Alex Oliva è stato eseguito all’alba di martedì 14 gennaio.

Come riporta La Gazzetta di Modena, il 38enne di Modena è stato arrestato perché gravemente indiziato dei reati di omicidio volontario e occultamento del cadavere di Salvatore Legari.

Un momento delle indagini sul caso Salvatore Legari.

La sparizione di Salvatore Legari a Modena

La vicenda ha inizio il 14 luglio del 2023, quando la compagna di Salvatore Legari ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Modena. La donna non aveva più notizie del compagno dal giorno precedente.

La mattina del 13 luglio Legari si era recato in un cantiere di Lesignana, di proprietà di Alex Oliva, che gli aveva commissionato alcuni lavori di ristrutturazione edile. La vittima non aveva più dato notizie di sé e, il giorno dopo, il suo telefono aveva smesso di funzionare.

Il suo furgone è stato ritrovato a Sassuolo il 22 luglio, abbandonato, con le chiavi e alcuni indumenti ed effetti personali (tra cui le carte di credito) al suo interno.

Le indagini sull’omicidio di Salvatore Legari

Il procedimento penale era stato inizialmente iscritto per ipotesi di sequestro di persona a opera di ignoti. Le indagini erano state portate avanti senza escludere l’ipotesi dell’allontanamento volontario.

Secondo la ricostruzione accusatoria riportata da La Gazzetta di Modena, l’indagato, per assicurarsi l’impunità, avrebbe fatto sostituire l’hard disk dell’impianto di videosorveglianza della casa-cantiere. Con lo stesso scopo, si sarebbe anche messo alla guida del furgone di Salvatore Legari dopo l’omicidio, indossando una maglietta della vittima per simulare di essere lui in caso di analisi delle immagini delle telecamere stradali.

Nell’ipotesi accusatoria si ritiene che il movente dell’omicidio sia di natura economica: la vittima, infatti, avrebbe vantato un credito importante nei confronti dell’indagato, che era stato maturato da prestazioni lavorative pregresse e che Legari avrebbe dovuto riscuotere il giorno della sua scomparsa.