Svolta nella scomparsa di Salvatore Legari, imprenditore sparito mesi fa: si scava nel terreno di una villa

Possibile svolta per il caso della scomparsa di Salvatore Legari, imprenditore originario di San Pancrazio Salentino in Puglia, di cui si sono perse le tracce il 13 luglio scorso. Le ricerche sono state effettuate incessantemente, focalizzandosi principalmente nei pressi della sua abitazione a Lesignana, nel Modenese. La novità riguarda lo spostamento delle operazioni di ricerca giovedì 28 settembre, concentrando gli sforzi nella zona di Largo Borgo Venezia a Sassuolo, dove è stato ritrovato il suo furgoncino bianco, un modello Citroen Jumpy, con cui si era diretto a lavoro.

Una ricerca difficile

Le ricerche erano riprese, dopo una breve pausa, mercoledì 27 settembre nei pressi della residenza di Legaro.Un escavatore era stato impiegato per setacciare una porzione di terreno, con particolare attenzione a non compromettere eventuali reperti cruciali per le indagini. Successivamente, carabinieri e vigili del fuoco avevano continuato lo scavo con una pala.

Dalla mattina di giovedì, invece, le ricerche sono proseguite nella zona del Sassolese presso una villa, ma questa volta con l’ausilio della squadra cinofili.

Ipotesi di omicidio

La Procura di Modena ha aperto un fascicolo contro ignoti per sequestro di persona, e si sta seriamente considerando l’ipotesi di omicidio, che al momento sembra essere la pista principale seguita dagli investigatori, convinti a questo punto delle indagini di poter ritrovare il corpo di Legari sotto terra.

Salvatore Legari aveva vissuto e lavorato in Emilia per oltre vent’anni, principalmente tra Modena e Bologna. Il giorno della sua scomparsa, aveva lasciato la sua abitazione come di consueto per recarsi a lavoro, ma non è mai più tornato.

La compagna, una donna rumena di 35 anni con cui Legari aveva una relazione da circa un anno, aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. Non ci sono elementi che suggeriscano un suo allontanamento volontario, secondo quanto dichiarato da parenti e amici.

La scomparsa di Salvatore Legari

Salvatore Legari è scomparso nel primo pomeriggio del 13 luglio, quando ha salutato la compagna per recarsi a un cantiere edile dove stava lavorando. Da quel momento, ogni traccia di lui sembra essere svanita nel nulla.

Durante queste settimane, i familiari non hanno mai smesso di attirare l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica, chiedendo di non dimenticare Salvatore.

Il 13 settembre scorso, le autorità avevano condotto ampie ricerche nella zona di Lesignana, nel Modenese, con la partecipazione di Protezione Civile, vigili del fuoco con droni e una squadra cinofili. Tuttavia, anche in quell’occasione, nessuna nuova informazione è emersa.

Chi era Salvatore Legari

Salvatore Legari era un uomo allegro e senza problemi finanziari evidenti, come riferito dalle sue sorelle. La sua misteriosa scomparsa ha gettato nello sconforto gli anziani genitori e i suoi due figli di 19 e 21 anni, avuti da una relazione precedente, ai quali era profondamente legato.

Amici e parenti di Salvatore hanno lanciato numerosi appelli sui social media, invitando chiunque abbia informazioni a condividerle per contribuire alla sua ricerca.

L’ultima volta che è stato avvistato, indossava una maglietta bianca con una scritta sul petto, pantaloncini blu e scarpe da ginnastica nere. Le operazioni di ricerca potrebbero continuare nei prossimi giorni, mentre la Procura di Modena mantiene un totale riserbo sulla vicenda.