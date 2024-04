Il video su TikTok della modella Leah Halton raggiunge 700 milioni di visualizzazioni: il motivo è un mistero

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un video su TikTok postato da Leah Halton ha raggiunto il risultato record di 700 milioni di visualizzazioni e i 47 milioni di like: cifre pazzesche per una clip di soli 12 secondi che porta di diritto la modella australiana nell’Olimpo dei fenomeni virali. Il contenuto, postato il 5 febbraio, sembra continuare a macinare numeri senza sosta, e per quanto godibile, in molti si domandano il perché. Misteri dell’algoritmo delle piattaforme social, che possono determinare un successo impetuoso e imprevisto, come accaduto in precedenza ad altri content creators.

Chi è Leah Halton e perché il suo video su TikTok vola

C’è da dire subito che nel video, per la verità, Leah Halton non si inventa francamente nulla di particolarmente innovativo o impattante.

La modella australiana, indubbiamente di bella presenza, mostra il suo sorriso smagliante mentre si trova in auto e muove le labbra in sincrono con il brano udibile nella clip, ovvero “Praise Jah in the Moonlight” di YG Marley.

A corredare il contenuto, la didascalia “Summer #Inverted”. Una clip del tutto semplice, e forse proprio questo potrebbe essere il fattore alla base di un gradimento tanto condiviso e strabordante.

Il caso Leah Halton e come ottenere like e views su TikTok

Semplicità e immediatezza, d’altra parte, sono valori abbastanza riconosciuti per chi si intende di piattaforme social, dove proprio questi aspetti sembrano catturare l’attenzione degli utenti.

La realtà è che la scienza degli algoritmi rappresenta un vero enigma: non è assolutamente facile riuscire a stabilire dei parametri certi, delle tecniche per realizzare il video perfetto e sbaragliare la concorrenza, diventando immediatamente la nuova star della piattaforma.

Il precedente con Bella Poarch

Sebbene sia difficile comprendere cosa porti gli utenti a rimanere incollati davanti ai video di TikTok, gli esperti hanno fatto notare che il video di successo realizzato dalla modella australiana Leah Halton avrebbe alcune similitudini con un altro contenuto, risalente a qualche anno fa e realizzato da un altro fenomeno social come Bella Poarch.

Nel 2020, la content creator statunitense di origini filippine aveva pubblicato una clip in cui cantava il brano “M to the B” di Millie B., anche in questo caso in sincrono con il labiale.

Un video semplice, immediato, unitamente a una bellezza spontanea e poco costruita sarebbero gli ingredienti capaci di accomunare i due casi.

E, ovviamente, i numeri: perché il video da 10 secondi ha fatto letteralmente “esplodere” la comunità di TikTok, riuscendo a raggiungere più di 65mila like.