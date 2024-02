La cicatrice francese spopola su TikTok e l'Agcom interviene per far rimuovere video: "Challenge pericolosa"

La cicatrice francese è una challenge che spopola su TikTok e altri social, attirando l’interesse di migliaia di ragazzini di tutto il mondo. Tempo fa l’Agcom ha aperto un’istruttoria per acquisire informazioni su questa pratica autolesionista. Ora però l’Autority è passata all’attacco chiedendo alla piattaforma di rimuovere alcuni video.

Cos’è la cicatrice francese

La cicatrice francese è una sfida social. I ragazzini si stringono la pelle del viso con violenza fino a causarsi lividi e lesioni cutanee. Poi si piazzano uno smartphone davanti alla faccia e mostrano il frutto del loro autolesionismo ai coetanei dei cinque continenti.

L’Agcom ha rimosso alcuni video in applicazione del nuovo regolamento sulle piattaforme, in base al quale l’Autorità indipendente può limitare la circolazione di informazioni dirette al pubblico italiano laddove esse, fra le altre cose, siano nocive per lo sviluppo psico-fisico dei minori.

Fonte foto: 123RF

Grazie al nuovo regolamento contenuto nel Tusma (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi), Agcom ha potuto ottenere la rimozione, entro 5 giorni, dei video da TikTok.

Cicatrice francese: quanto dura

Sono mesi che le autorità e le associazioni dei consumatori lanciano allarmi contro la cicatrice francese.

L’anno scorso la Polizia Postale aveva parlato di questa pericolosa sfida che determina “una temporanea deturpazione del viso, i cui esiti però, possono durare diverse settimane, producendo talvolta danni alla cute, anche gravi”.

Anche il Codacons si era occupato del trend social, presentando un esposto alla Procura della Repubblica di Roma contro TikTok per le “possibili fattispecie di violenza privata” e “corruzioni di minori”.

La cicatrice francese in realtà non è altro che un livido. In caso di pressione particolarmente violenta e prolungata, la cicatrice francese potrebbe durare mesi o non andare più via. In tal caso per farla sparire occorrerebbe il laser.

La posizione di TikTok

Un portavoce di TikTok ha spiegato qual è la posizione del social network in merito alla cicatrice francese:

Questa categoria di contenuto non era una tendenza sulla nostra piattaforma, e avevamo già adottato misure a riguardo, tra cui impedire che venisse raccomandata agli utenti attraverso la pagina dei Per Te o fosse accessibile ai minori di 18 anni. Pertanto, sosteniamo pienamente le azioni fin qui intraprese. Tuttavia, in seguito all’interazione con Agcom, abbiamo deciso di oscurare questi sei video in Italia, anche se non violano le nostre Linee Guida della Community, le quali vengono applicate rigorosamente per garantire la sicurezza della nostra community.