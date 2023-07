Il video spettacolare del vulcano De Agua colpito dal fulmine in Guatemala: scarica elettrica impressionante

Nel video della tempesta di fulmini che colpiscono il Volcán de Agua in Guatemala la natura manifesta tutta la sua potenza. Le sbalorditive immagini riprese dalla città di Antigua, grande centro del Paese centramericano, hanno fatto il giro dei social grazie a decine di foto e riprese che da diverse angolazioni hanno immortalato i lampi abbattersi sul cratere dell’imponente stratovulcano.

Nel video pubblicato dall’emittente latino-americana ANN International sul proprio profilo Twitter viene mostrato un timelapse della vetta del Volcán de Agua colpita da un’impressionante sequenza di scariche elettriche che hanno illuminato il cielo notturno della città guatemalteca mentre i tuoni rimbombano nel sottofondo.

🇬🇹 | BREAKING: Incredible electrical activity observed at the summit of Volcán de Agua in Antigua Guatemala 🌋⚡️. A breathtaking display of nature’s power. Don’t miss this one-of-a-kind natural phenomenon! #Guatemala #VolcánDeAgua #Nature pic.twitter.com/SKBsSM4r23

— ANN International (@ANNInt24hours) July 12, 2023