Il video del vulcano che erutta in Islanda vicino Reykjavik: eruzione preceduta da scosse di terremoto

Le immagini spettacolari provengono dall’Islanda, nei pressi di Reykjavik, dove è eruttato il vulcano Fagradalsfjall che si trova a una distanza di 30 chilometri a sud-est della capitale.

L’eruzione ha avuto luogo il 10 luglio ed è stata anticipata, nei giorni precedenti, da scosse di terremoto. Il fenomeno straordinario ha causato un’importante colata di lava e una densa nube di fumo nero che in queste ore vengono sospinte verso nord est dai venti.

Gli esperti, tuttavia, rassicurano la popolazione: l’entità dell’eruzione è ridotta e i terremoti sono un fenomeno frequente per l’Islanda dal momento che il Paese si trova tra due placche tettoniche, più precisamente quella nordamericana e quella eurasiatica.

Anche nel 2021 e nel 2022 si sono verificate eruzioni da parte del vulcano Fagradalsfjall, ma prima di allora il fenomeno non si vedeva da almeno 800 anni.

Per il momento non sono stati registrati fenomeni preoccupanti nei centri abitati, né arrivano segnalazioni in tal senso