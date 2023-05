Il video di Massimo Boldi che con l'auto resta bloccato tra le rotaie del tram a Milano. I passanti lo aiutano

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Disavventura a Milano per Massimo Boldi. La sera di venerdì 12 maggio l’attore 77enne è finito con l’auto nella corsia riservata al tram in viale Regina Giovanna, in zona Corso Buenos Aires. Ed è rimasto bloccato nel fango che si venuto a creare tra le rotaie a causa delle piogge abbondanti cadute di recente in città. La vettura ha bloccato la circolazione dei tram lungo la tratta per alcuni minuti. Il celebre comico è stato poi aiutato da alcuni passanti che hanno spinto l’auto da dietro fino a liberarla dal fango, permettendogli di ripartire. La scena è stata ripresa in vari video e foto che sono finiti sui social, diventando virali. Boldi ha ringraziato tutti concedendo selfie e saluti alle persone che gli hanno dato una mano.

Massimo Boldi rimane impantanato ma è Hamilton al gran premio di Cina 2007 pic.twitter.com/i0GJ0Eog20 — Swaffle (@Swaffle_7) May 13, 2023